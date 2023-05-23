Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğe hazırlıyor

Özak Global Holding tarafından Büyükyalı projesi içerisinde inşa edilen “Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başladı.

23 Mayıs 2023 Salı 16:21
Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğe hazırlıyor

Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğe hazırlıyor

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖZAK Global Holding arasında 2020 yılında imzalanan protokolle Özak Global Holding tarafından Büyükyalı projesi içerisinde inşa edilen “Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları esas alınarak öğrencilerin kabul edileceği Büyükyalı MTAL’de “Proje Tabanlı Eğitim Sistemi” yaklaşımı ile eğitim alan öğrenciler ayrıca “Akademik Paket” modeliyle kariyer planlamalarına yön verecek. 

Öğrencilerin ezbere dayalı değil, proje yaparak bilişim teknolojileri ve makine tasarım teknolojisi alanlarında eğitim gördükleri lisede, öğrenciler ortak çalışma alanlarında, birbirlerini hatta kendi kendilerini gözlemleyerek ve keşfederek öğrenmeleri ve eğitim sürecini destekleyebiliyor. Bu doğrultuda projenin omurgası olarak oluşturulan sirkülasyon alanları, grup çalışmalarına ve interaktif öğrenime olanak sağlıyor.

Geleneksel derslik, koridor döngüsünün aksine sirkülasyon alanlarında serbest zaman, ortak çalışma ve bireysel çalışma olanaklarına sahip olan olan öğrenciler, ders dışında da okulda daha kaliteli zaman geçiriyor.

Toplam 4 bin metrekare alan üzerinde 2 bin metrekaresi açık alan olarak tasarlanan ve tarihi bir mimariye sahip okulda 5’er tane tasarım alanı ve bilişim teknolojileri alanı dersliği, 4’er tane tasarım alanı ve bilişim teknolojileri alanı laboratuvar ve atölyesinin yanı sıra 4 adet de kültür laboratuvarı bulunuyor. 

Merkezi konumu ve başta Marmaray olmak üzere birçok ulaşım ağının kesişim noktasında olmasının yanı sıra, bilişim ve makine teknolojileri alanlarında ileri teknoloji ile donatılmış olan Büyükyalı MTAL, ayrıca İstanbul’un kültür sanat merkezi Fişekhane ile de iç içe. 

Anahtar Kelimeler:
Büyükyalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden ‘Farkındalık Şenliği’
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden ‘Farkındalık Şenliği’
BEDAŞ, Enerjinin Yıldızlarını tarih yolculuğuna çıkardı
BEDAŞ, Enerjinin Yıldızlarını tarih yolculuğuna çıkardı
Aile baskısı ve başarısızlık korkusu sınav kaygısını artırıyor
Aile baskısı ve başarısızlık korkusu sınav kaygısını artırıyor
Geleceğin bilim insanlarından sağlıkta umutlandıran projeler
Geleceğin bilim insanlarından sağlıkta umutlandıran projeler
Kutes, Tekirdağlı gençlere burs ve staj imkanı veriyor
Kutes, Tekirdağlı gençlere burs ve staj imkanı veriyor
Balkan Üniversitesi'nde neler oluyor | Şentop ile ilgili önemli iddialar
Balkan Üniversitesi'nde neler oluyor | Şentop ile ilgili önemli iddialar
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç görevine geri dönüyor
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç görevine geri dönüyor
Ramazan pidesi zam rekoru kıracak
Ramazan pidesi zam rekoru kıracak
İstanbul'da 93 okul depreme karşı riskli bulundu
İstanbul'da 93 okul depreme karşı riskli bulundu
Okullar ne zaman açılacak | Bakan açıkladı
Okullar ne zaman açılacak | Bakan açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim