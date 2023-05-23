Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğe hazırlıyor

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖZAK Global Holding arasında 2020 yılında imzalanan protokolle Özak Global Holding tarafından Büyükyalı projesi içerisinde inşa edilen “Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları esas alınarak öğrencilerin kabul edileceği Büyükyalı MTAL’de “Proje Tabanlı Eğitim Sistemi” yaklaşımı ile eğitim alan öğrenciler ayrıca “Akademik Paket” modeliyle kariyer planlamalarına yön verecek.

Öğrencilerin ezbere dayalı değil, proje yaparak bilişim teknolojileri ve makine tasarım teknolojisi alanlarında eğitim gördükleri lisede, öğrenciler ortak çalışma alanlarında, birbirlerini hatta kendi kendilerini gözlemleyerek ve keşfederek öğrenmeleri ve eğitim sürecini destekleyebiliyor. Bu doğrultuda projenin omurgası olarak oluşturulan sirkülasyon alanları, grup çalışmalarına ve interaktif öğrenime olanak sağlıyor.

Geleneksel derslik, koridor döngüsünün aksine sirkülasyon alanlarında serbest zaman, ortak çalışma ve bireysel çalışma olanaklarına sahip olan olan öğrenciler, ders dışında da okulda daha kaliteli zaman geçiriyor.

Toplam 4 bin metrekare alan üzerinde 2 bin metrekaresi açık alan olarak tasarlanan ve tarihi bir mimariye sahip okulda 5’er tane tasarım alanı ve bilişim teknolojileri alanı dersliği, 4’er tane tasarım alanı ve bilişim teknolojileri alanı laboratuvar ve atölyesinin yanı sıra 4 adet de kültür laboratuvarı bulunuyor.

Merkezi konumu ve başta Marmaray olmak üzere birçok ulaşım ağının kesişim noktasında olmasının yanı sıra, bilişim ve makine teknolojileri alanlarında ileri teknoloji ile donatılmış olan Büyükyalı MTAL, ayrıca İstanbul’un kültür sanat merkezi Fişekhane ile de iç içe.