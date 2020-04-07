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"Çalışma Yaprakları" ile okuma deneyimi yeniden tanımlanıyor

TUDEM "Çalışma Yaprakları" projesi, kitapların daha da önem kazandığı uzaktan eğitim döneminde çocuklara yepyeni ve sürdürülebilir bir okuma deneyimi sunuyor.

07 Nisan 2020 Salı 11:52
"Çalışma Yaprakları" ile okuma deneyimi yeniden tanımlanıyor

"Çalışma Yaprakları" ile okuma deneyimi yeniden tanımlanıyor

Tudem Yayın Grubu'nun, renkli kitap koleksiyonundan aldığı esin ve uzman öğretmenlerle kurduğu işbirliğinden hareketle hayata geçirdiği "Çalışma Yaprakları" projesi, kitapların daha da önem kazandığı uzaktan eğitim döneminde çocuklara yepyeni ve sürdürülebilir bir okuma deneyimi sunuyor.


Yayın Grubunun koleksiyonunda yer alan kitapların çocuklar tarafından daha etkileşimli bir şekilde okunması ve okunan metinlerden farklı kazanımlar elde edilmesi amacıyla hazırlanan "Çalışma Yaprakları" özgün içerikleriyle fark yaratıyor. Kitabı okumadan önce, okurken ve okuduktan sonra yanıtlanacak sorulardan oluşan "Çalışma Yaprakları" öğrencilerin okuduğunu anlama, yaratıcı düşünme ve yazma, kurgu oluşturma, hikâyeleştirme, eleştirel düşünme ve empati kurma becerilerine katkı sunuyor.


Çalışma Yaprakları nasıl bir okuma deneyimi vadediyor?

OKUMA ÖNCESİ Bölümü
Okuma eylemine geçmeden önce okurlara çeşitli sorular, etkinlikler ve ön araştırma önerileri sunuyor. Yönlendirmeleri takip eden çocuklar, metindeki ana temalar, duygular ve olaylarla ilgili beyin fırtınası ve değişik ön hazırlıklar yapmaya olanak buluyor.

OKURKEN Bölümü
Bu bölüm, çocukların, metni ve onunla ilişkili görselleri okurken yorumlama, gözlemleme ve irdeleme becerilerini geliştiren; bir başka deyişle onları okumaya yakınlaştırarak kitap içerisinde adım adım ilerlemelerini sağlayan sorular ve etkinliklere yer veriyor. Buna göre okurlar, metnin içerisindeki herhangi bir bölümde okumaya ara verip eserin geri kalanına dair tah­minlerde bulunabiliyor ya da hikâyedeki bir karakterin genel kurguya göre nasıl dönüşüm geçirebileceği üzerine analizler yapabiliyor.

OKUMA SONRASI Bölümü
Bu bölümde ise, yaptıkları ön çalışmalarla yakın okuma eyleminin tüm gereklerini yerine getiren çocukların, okudukları metni ölçme ve değerlendirmelerine yarayacak sorular ve etkinlikler yer alıyor. Etkileşimin zirve noktasına tırmandığı bu bölüm, okurun metne nasıl bir yorum kattığını, metinden düşünsel ve duygusal olarak neler kazandığı­nı da açığa çıkarıyor.

Şu âna kadar 94 kitap için yayımlanan "Çalışma Yaprakları"nın ilerleyen dönemlerde yeni kitaplarla zenginleştirilmesi ve Tudem Yayın Grubu'nun bütün koleksiyonuna yayılması planlanıyor.

Okuma kültürümüzün gelişimine katkı sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen "Çalışma Yaprakları"na tudem.com üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.

#EvdeKitapOkumakKoronadanKorur


 

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