Cemil Kılıç | Artık Atatürk'ün memuruyum



İlahiyatçı yazar ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, yaklaşık 2 hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilmişti.

Az önce, ihraç edildiğime ilişkin resmi belge tarafıma tebliğ edildi. İhraç kararı 13 Aralıkta alınmıştı. Şu andan itibaren artık devlet memuru değilim. Halkımın ve büyük Atatürk'ün memuruyum. Bugün son derslerimi verdim. Yaşasın bilim, cumhuriyet ve demokrasi! — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) December 26, 2022

Kararın tarikatların isteğiyle alınmış ve haksız, hukuksuz bir karar olduğunu belirten Kılıç, "Gerçek şu ki kamuoyu ve büyük milletimiz benim neden ihraç edildiğimi gayet iyi bilmektedir. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum" açıklaması yapmıştı.

Cemil Kılıç, ihraç edildiğine dair resmi belgesinin kendisine bugün tebliğ edildiğini duyurdu. Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Şu andan itibaren artık devlet memuru değilim. Halkımın ve büyük Atatürk'ün memuruyum. Bugün son derslerimi verdim. Yaşasın bilim, cumhuriyet ve demokrasi!"