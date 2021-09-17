Cerrahi maske ve yara bantları okul çantalarına giriyor



Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başlamasıyla bu yıl okul çantalarının en önemli ihtiyacı yüksek korumalı cerrahi maskeler olacak. Türkiye’nin yeni sağlık markası Getwell’in çocuklara özel ürettiği cerrahi maskeler, ders yılının güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olacak. Getwell’in yine çocuklar için birbirinden farklı renk ve figürlerle ürettiği yara bantları ile öğrenciler, olası aksiliklere karşı her zaman hazırlıklı olacak.

Ders zilinin çalmasına çok az bir vakit kala öğrenci ve velileri okul ihtiyaçlarını karşılama telaşı sararken hayatımızın parçasına dönüşen cerrahi maskeler, okul çantalarının da olmazsa olmazları arasında ilk sıralarda yer alacak. Getwell’in çocuklara özel geliştirdiği, uluslararası kalite standartlarına uygun, meltblown filtreli ve 3 katmanlı maskeler ile ders zili güvenle çalacak. Çocuklara özel geliştirilen yara bantlarıyla da çocuklar en güzel okul oyunlarının tadını doyasıya çıkaracak.

Çocukları korurken aile ekonomisini düşünüyor

Olası aksiliklere karşı çocukların her an yanında oluyor

Çocuklar için özel olarak tasarlanan maskeler, burun kısmındaki ayarlanabilir tel sayesinde yüze uyum sağlayarak gün boyu tam bir koruma sağlıyor. Çocuklar, maskelerin kolay hava geçiren yapısıyla rahatça nefes alıyor, gün boyu maskelerini çıkartma ihtiyacı duymuyor. Nonwoven kumaştan üretilen maskeler çocukların cildiyle uyum içinde olurken meltblown filtreli ve 3 katlı yapısıyla da virüslere karşı üstün bir güvenlik sunuyor. Getwell Cerrahi Maske’ler 50’lik paketleriyle aile ekonomisini de düşünüyor.

Birbirinden renkli ve farklı figürlerle öğrencilerin okul çantalarında yerini alacak yara bantları farklı boy ve özellikleriyle de çocukların olası her ihtiyacında yanlarında oluyor. Suya dayanıklı ve nefes alabilen yapısıyla yaraların iyileşmesini hızlandıran, yaralanan yüzeyleri suya ve toza karşı koruyan Getwell yara bantları esnek yapılarıyla en hareketli çocukla bile uyum içinde oluyor. Türkiye’yi birçok ilkle tanıştıran Getwell’in çocuklar için özel geliştirdiği; Getwell Diz Dirsek Yara Bandı, Getwell Astro Boy Yara Bandı, Getwell Renkli Yara Bandı ve Getwell Rocket Girl Yara Bandı ile veliler, çocuklarının zevklerine ve ihtiyaçlarına göre en uygun yara bandı arasından seçim yapabiliyor.

Mağaza ve online marketlerden ulaşmak mümkün

Sunduğu geniş ürün yelpazesiyle hayatı kolaylaştırmaya odaklanan Getwell’in çocuklara özel ürettiği koruyucu maske ve yara bantlarına; D&R, Koçtaş, Migros, Rossman ve Eve mağazalarının yanı sıra istegelsin ve Trendyol gibi online marketlerden kolayca ulaşmak mümkün.

Getwell Hakkında: Türkiye’nin dört bir yanına kaliteli sağlık ürünleri sunmak ve sağlık sektörüne yön vermek amacıyla 1987 yılında temelleri atılan Çapa Medikal, bugün 5 kıtada 50 ülkeye kaliteli sağlık ürünleri sunuyor. Çapa Medikal’in iştiraki olan, daha etkili ve kaliteli bir hizmet sunmak için 2015 yılında kurulan Honnes ise 1000’in üzerindeki ürün çeşidi ve 5 ana markasıyla Türkiye’nin sağlık sektöründeki öncü firmalarından birisi olmayı sürdürüyor. Honnes çatısı altında bulunan Getwell markası, yara bandı, sağlık ve hijyen ana kategorileri altında yenilenen ürün portföyüyle hayatını kolaylaştırmak isteyen tüm tüketicilere hitap ediyor. Kocaeli Çayırova’daki fabrikada üretimi gerçekleştirilen Getwell ürünlerine perakende ve e-ticaret kanalları üzerinden erişilebiliyor.

