Çocuk İyilik Merkezi projesine iki ödül

Fiba Grubu ve kurucusu olduğu Hüsnü Özyeğin Vakfı’nın Çukurova Üniversitesi liderliğinde hayata geçirdiği Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) projesi, Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği (TKSD) tarafından düzenlenen 15. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi’nde iki ödüle layık görüldü.

Proje Toplumsal Yatırım kategorisinde gümüş ödül alırken, Ölçümlenebilir Katkı Özel Ödülü’nün de sahibi oldu. 6 Şubat depremlerinin ardından hizmete açılan Çocuk İyilik Merkezi, depremde uzuv kaybı yaşayan, 21 yaşına kadar tüm çocuklara ve gençlere en ileri teknoloji ile ücretsiz ortopedik ve psikolojik destek, fizik tedavi, mesleki terapi hizmeti sunuyor.Merkez, uzuv kaybı yaşayan çocukların acil ihtiyaçlarını karşılamayı ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış kapsamlı, kalıcı ve sürdürülebilir bir rehabilitasyon modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Fiba Grubu’nun topluma değer anlayışıyla hayata geçirdiği sosyal yatırımlarla 30 yılı aşkındır Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimini desteklediğini belirten Fiba Grubu Sosyal Yatırımlar Başkanı Ayla Göksel şunları söyledi:

“Fiba Grubu olarak Hüsnü Özyeğin Vakfı ile birlikte, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından, daha önceki depremlerde edindiğimiz deneyimin de ışığında uzuv kaybı yaşayan çocukların rehabilitasyonu odaklı bir merkez hayaliyle yola çıktık. Çukurova Üniversitesi önderliğinde, ulusal ve uluslararası önemli tıp dernekleriyle bir araya gelip çok paydaşlı bu projeyi hayata geçirdik. Bu merkezin aynı zamanda bölgede uzun soluklu ihtiyaçlara cevap verecek, Ar-Ge çalışmaları ve bilimsel araştırmaları ile uzuv kaybı yaşamış çocukların rehabilitasyonu alanında bir ‘Mükemmeliyet Merkezi’ olarak konumlanmasını da hedefliyoruz. Grubumuzun uzun vadeli vizyonunun ve sosyal yatırım tecrübesinin ürünü olan bu projemizin ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuk İyilik Merkezi’nin hayata geçmesi için destek veren tüm paydaşlara bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Ekim 2023’te açılan merkez 1500 m2 alan üzerine kurulan 800 m2 binası ile, tek bir çatı altında fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon için gerekli tüm cihaz ve donanımla hizmet veriyor. Merkezin Şubat 2024 itibariyle protez ve ortez desteği, psikolojik destek, eğitim bursu ve mesleki eğitimler ile ulaştığı toplam çocuk sayısı 142 oldu.