Çocuklar eğlenerek matematik öğreniyor

Eğitimci Can Gürses’in kurucusu olduğu Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi, 10 il 17 şubede (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir, Samsun, Trabzon, Kocaeli) kayıtlarına devam ediyor. Bu yıl ilk kez online olarak da eğitim yapılacak olan atölyelerde, yüz yüze eğitimler için sosyal mesafeye uygun olacak şekilde kontenjan sayısı azaltıldı.

Tüm şehirlerde atölyelere büyük bir ilgi olduğunun altını çizen eğitimci Can Gürses, “Matematik için erken yaşta geliştirilen olumlu bakış açısı bireylerin ileriki yaşamları içinde çok önemli bir faktör. Bu bakış açısını kazandırmak amacıyla 2. sınıftan 8. Sınıfa kadar yaş gruplarındaki çocuklara atölyelerimizde eğitimler veriyoruz. Bunu da matematiğin günlük hayatta “ne işe yaradığını” göstererek eğlenceli aktivitelerle gerçekleştiriyoruz. Atölyelerimize olan ilgiden oldukça mutluyuz diyebilirim. Türkiye’nin dört bir tarafından sayısız aile, çocuklarına bilimsel bir eğitim aldırmak, matematiğin günlük hayatla olan bağlantısını göstermek, mevcut eğitim programının ötesine geçmek istiyor. Bu bizi mutlu etmenin yanı sıra gelecek nesiller için katma değer sağlamanın gururunu da yaşatıyor.” dedi.

Atölyeler Bir Okul Dönemi Boyunca Devam Ediyor

Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi programının işleyişinden de bahseden Can Gürses, “Atölye programı bir okul dönemi boyunca devam ediyor, 16 haftalık bir program. Çocuklar hafta sonlarında 1 gün geliyorlar. Her hafta çok yüksek ihtimalle hayatlarında daha önce duymadıkları ve okul programında da sınavda sorulmayacak diye gösterilmeyen ama birbirinden ilginç ve önemli matematik konularını görüyorlar. Bu konular okul formatındaki ders gibi işlenmiyor. Grup kontenjanları sınırlı olduğu için birebir iletişimi sağlamak çok daha rahat oluyor ve çocuklar merak ettikleri tüm soruları sorup cevabını alabiliyorlar. Eğitmenin anlattıklarını istedikleri gibi dinlemek de serbest.” dedi.

Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi’nde deneyimli ve akademik kökenli eğitimciler tarafından felsefe, satranç, drama eğitimleri de veriliyor.