Çocuklar eğlenerek matematik öğreniyor
Eğitimci Can Gürses’in kurucusu olduğu Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi, 10 il 17 şubede (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir, Samsun, Trabzon, Kocaeli) kayıtlarına devam ediyor. Bu yıl ilk kez online olarak da eğitim yapılacak olan atölyelerde, yüz yüze eğitimler için sosyal mesafeye uygun olacak şekilde kontenjan sayısı azaltıldı.
Atölyeler Bir Okul Dönemi Boyunca Devam Ediyor
Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi programının işleyişinden de bahseden Can Gürses, “Atölye programı bir okul dönemi boyunca devam ediyor, 16 haftalık bir program. Çocuklar hafta sonlarında 1 gün geliyorlar. Her hafta çok yüksek ihtimalle hayatlarında daha önce duymadıkları ve okul programında da sınavda sorulmayacak diye gösterilmeyen ama birbirinden ilginç ve önemli matematik konularını görüyorlar. Bu konular okul formatındaki ders gibi işlenmiyor. Grup kontenjanları sınırlı olduğu için birebir iletişimi sağlamak çok daha rahat oluyor ve çocuklar merak ettikleri tüm soruları sorup cevabını alabiliyorlar. Eğitmenin anlattıklarını istedikleri gibi dinlemek de serbest.” dedi.
Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi’nde deneyimli ve akademik kökenli eğitimciler tarafından felsefe, satranç, drama eğitimleri de veriliyor.