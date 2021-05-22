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Çocuklar hangi yaşta, hangi sporu yapmalı?

Sportif aktiviteler çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimi ile obezitenin önlenmesi için oldukça önemlidir.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 01:04
Çocuklar hangi yaşta, hangi sporu yapmalı?

Çocuklar hangi yaşta, hangi sporu yapmalı?

 

Yaşam boyu sağlık için düzenli olarak günde en az 1 saat fiziksel aktivite yapılması gerekir. Düzenli olarak spor yapan çocuklar daha kuvvetli, daha özgüvenli, takım çalışmasına yatkın ve öz disiplinli bireyler olarak yetişir. Liv Hospital Ortopedi ve Travmataloji Uzmanı Doç. Dr. Şenol Bekmez çocukların hangi yaşlarda hangi sporu yapacağı hakkında bilgi verdi.

Spor eğitici ve eğlenceli olmalı  

Her çocuğun kendine özgü fiziksel özellikleri ve karakter özellikleri mevcuttur. Çocuğun yaşına, fiziksel özelliklerine ve kişiliğine uygun spor aktivitesinin seçilmesi çok önemlidir. Çocukluk çağında yarış içeren sporlar son yıllarda büyük bir endüstriye dönüştü. Stresli ve ne pahasına olursa olsun kazanmanın hedeflendiği bu yarışmacı yaklaşım çocukları sağlıksız bir ortama maruz bırakabilir. Spor çocukların psikolojik, fiziksel ve zihinsel gelişimi için çok önemli olmakla birlikte yapılan sportif aktivite çocuk için eğlenceli ve eğitici olmalı, çocuğu ve aileyi tüketen bir hale gelmemelidir. Bu konuda dengeyi korumak çok önemlidir.       

5 yaş altındaki çocuklar

5 yaş altındaki çocuklar sınırsız bir enerjiye sahiptir. Koşmaya, zıplamaya ve oyun oynamaya bayılırlar. Ancak, bu yaş grubundaki çocuklarda el-göz koordinasyonu ve kurallara uyum henüz tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle kaba motor becerileri geliştiren, karmaşık kuralları olmayan ve zaman kısıtlaması olmayan olarak jimnastik, yüzme ve bisiklet sürme gibi aktiviteler seçilmelidir. Bu yaş grubunda yapılacak aktivitelerin gelecekte seçilecek spor dalına bir temel oluşturacağı unutulmamalıdır.

5-12 yaş arasındaki çocuklar

5-12 yaş arasındaki çocuklarda çocuğun vücut yapısına ve karakterine uygun bir spor dalının seçilmesi çok önemlidir. Çocuğu çok zorlayıcı, yaşına ve becerilerine uygun olmayan bir aktivite sıkılmasına veya ilgisinin kaybolmasına neden olur. Bu yaş grubundaki çocuklar takım sporları için teşvik edilmelidir. Okul çağındaki çocukların gelişimi için voleybol, basketbol ve futbol gibi takım sporları uygundur. Daha içe dönük ve takım sporlarından hoşlanmayan çocuklar için atletizm, tenis, dövüş sporları, golf, at binme ve gibi bireysel spor dalları seçilebilir. Ergenlik çağındaki çocuklar daha yarışmacıdır. Bu yaş grubunda çocuklar yarış içeren aktivitelere katılırken aralarından bazıları çeşitli spor dallarında profesyonelleşebilir. Bu yaş grubundaki yarış içeren sporların çocuğu ve aileyi tüketmesine izin verilmemelidir.   

Çocukluk çağında spor ile ilişkili kas-iskelet sistemi sorunları nelerdir?

Çocukluk çağında üst düzey olarak yapılan, zorlayıcı olan bireysel veya takım sporları aşırı kullanıma bağlı kas-iskelet yaralanmalarına neden olabilir. Aşırı kullanım yaralanmaları, ortaokul ve lise çağındaki sporla ilişkili yaralanmaların yarısından fazlasını oluşturur. Tekrarlayan zorlayıcı hareketlere bağlı kas ve tendonların kemiklere yapışma yerlerinde inflamasyon ve doku hasarı şeklinde oluşur.  Aşırı kullanım yaralanmaları yapılan aktiviteye bağlı olarak omuz, dirsek, kalça, diz, ayak bileği ve topuklarda görülebilir. Bunun dışında ayak bileği burkulmaları, bacak ve ayak kemiklerinde stres kırıkları, diz ekleminde menüsküs yırtığı ve bağ yaralanmaları kas yırtıkları, tenisçi dirseği de sık görülen yaralanmalardır. 

Anahtar Kelimeler:
Sporçocuklar
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