Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Covid-19 etkisinde yeni eğitim yılı | Okullar hangi önlemler alacak?

27 Haziran 2020 Cumartesi 18:08
Covid-19 etkisinde yeni eğitim yılı | Okullar hangi önlemler alacak?

Okullarda “Maske, Mesafe, Hijyen” dönemi

Eğitim ve öğretim kurumları, Covid-19 salgını etkisi altında başlanacak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Fiziki teması en aza indirecek tedbirlerin altyapısını kurmak için harekete geçen okullarda 2020 – 2021 eğitim öğretim yılına damgasını vuracak üç ilke ise kesin: Maske, Mesafe, Hijyen.

Dr. Görkem İldaş

Eğitimin gündeminin masaya yatırıldığı “Yolun Başındayken”, koronavirüs salgını etkisinde başlayacak yeni eğitim – öğretim yılı için alınması gereken önlemleri ve aileler ile okullara düşen sorumlulukları gündeme getirdi. Dr. Görkem İldaş, koronavirüs salgının okulları ve eğitimin geleceğini nasıl etkileyeceğini Marmara Eğitim Kurumları İlkokul-Ortaokul Müdürü Çiğdem Anar Aytaç ile Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit ile konuştu.

Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde eğitim ortamlarını koronavirüs tedbirlerine göre hazırlamaya başladıklarını söyleyen Marmara Eğitim Kurumları İlkokul-Ortaokul Müdürü Aytaç, en önem verdikleri konunun okullarda 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının uygulanması olduğunu söyleyerek, maske kullanımı ve hijyen şartlarının sağlanmasının da önemine değindi. Sosyal mesafeli teneffüs uygulamasının hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Aytaç, kantinde ve yemekhanelerde mesafe koşulları sağlayacaklarını da anlatarak, “Teneffüs kavramlarımız değişiyor. Servis kavramında da aynı değişiklikler gündeme gelecek. Çocuklarımızı okul binalarının içine alırken, dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Hijyen artık hayatımızın bir vazgeçilmesi oldu” diye konuştu.

Aytaç, “Çocuklarımızı güvenli bir okula nasıl getirebiliriz? Güvenli okul ortamı nasıl sağlayabiliriz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Fiziksel ve duygusal güvenliği ön planda çalışmak lazım. Fiziksel güvenliğimizde alacağımız tedbirler çok önemli. Dezenfeksiyon kabini, dezenfektan paspası, sensörlü dezenfektanlar, bunlar yapmamız gereken şeyler. Zaten yönetmelik ile belirlendi. Ancak konunun bir de duygusal güvenlik boyutu var. Bu da velilerimizin bu süreçte korunaklı bir alanda tuttukları çocukları için tabi ki kaygı duymalarından ileri gelebiliyor. Kaygı ve korkularını arttırdıkları zaman sıkıntılar gündeme geliyor. Bunu çocuklara da yansıtabiliyorlar. O yüzden burada da okulların rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimlerine gerçekten çok büyük işler düşüyor.”

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit ise, virüsün yayılma ve etki sürecinin toplumsal değer ile alışkanlıklarla doğrudan ilgili olduğunu söyleyerek, hastalık ile karşılaştıktan sonra ne yaptığımız kadar ne yapmadığımızın da değerlendirilmesi gerektiğini çünkü kültürel etmenlerin en az tıp ve ekonomi kadar önemli olduğunu anlattı. Prof. Akşit, şöyle devam etti:

“Maske takmayı bir türlü öğrenemedik. Maske takmak ne demek? ‘Ben hem kendimi koruyorum hem de seni koruyorum’ demek. Bir başkasına verdiğim değer, kendime verdiğim değer ve bir başkasını enfekte ettiğim zaman duyacağım sorumluluk anlayışı o kadar farklı ki. Bir çok kişi takmıyor, hiç takmak istemiyor. ‘Bana bir şey olmaz’ diyor. Bana bir şey olmaz denecek kadar basit bir olay değil. Bütün bir toplumu etkileyen olay. Ne kadar sorumsuzca davranabiliyoruz. Bu bizim sosyal-kültürel değerlerimizden kaynaklanıyor”

Koronavirüs sonrası dünyanın çok değişeceğini, akademik çalışmaların da bu süreçten etkileneceğini söyleyen Prof. Akşit, salgın sürecinde farklı uzmanlık dallarının birarada çalıştığını, bundan sonra da multidisipliner anlayışın ön plana çıkacağını vurguladı. Prof. Akşit, “Tüm bilim dalları aslında bir bütün ve bunu görüyoruz. Küresel bir soruna çözüm bulmak için bütün bu disiplinler bir araya gelmesi gerekti. Bunun da örneğini yaşadık. Bundan sonra da bu etki sürecek” diye konuştu.

3M Türkiye solunum koruyucu maske üretimine başladı
3M Türkiye solunum koruyucu maske üretimine başladı
Korona günlerinde tatil | Yeni normal” düzende yaz tatili nasıl olmalı?
Korona günlerinde tatil | Yeni normal” düzende yaz tatili nasıl olmalı?
Maske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkat
Maske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkat
Yasak bugün başladı | Maske takmadan çıkanlara 900 lira ceza 
Yasak bugün başladı | Maske takmadan çıkanlara 900 lira ceza 
Maske takmayanlara 900 TL para cezası geliyor
Maske takmayanlara 900 TL para cezası geliyor
Sosyal mesafeli ve maskeli bir yaz geçireceğiz
Sosyal mesafeli ve maskeli bir yaz geçireceğiz
Güneşe çıkarken cildinizin maskesini takmayı ihmal etmeyin
Güneşe çıkarken cildinizin maskesini takmayı ihmal etmeyin
Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu
Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu
Anahtar Kelimeler:
COVID19OkullarEğitimHaberHaberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS yarışı başladı | 2 milyon 4 bin genç için önemli sınav
YKS yarışı başladı | 2 milyon 4 bin genç için önemli sınav
Uzmanından YKS öncesi son tüyolar
Uzmanından YKS öncesi son tüyolar
Sınav stresine karşı bu önerilere dikkat | Covid’in gölgesinde YKS
Sınav stresine karşı bu önerilere dikkat | Covid’in gölgesinde YKS
Türkiye’nin ilk online kep atma töreni
Türkiye’nin ilk online kep atma töreni
İTÜ aday öğrencilerle buluştu
İTÜ aday öğrencilerle buluştu
Sınav kaygısıyla nasıl baş ederiz?
Sınav kaygısıyla nasıl baş ederiz?
Salgında zor sınav | Covid-19 sonrası eğitim nasıl olacak?
Salgında zor sınav | Covid-19 sonrası eğitim nasıl olacak?
LGS birinci oturumu başladı | Tüm adaylara başarılar dileriz
LGS birinci oturumu başladı | Tüm adaylara başarılar dileriz
Sınava girecek olan öğrencilere beslenme tavsiyeleri
Sınava girecek olan öğrencilere beslenme tavsiyeleri
LGS öncesi son tüyolar | LGS’ye sayılı gün kaldı
LGS öncesi son tüyolar | LGS’ye sayılı gün kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim