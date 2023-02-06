Deprem sonrası tüm yurtta okullar 1 hafta tatil
Türkiye deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına yoğunlaşırken tüm yurtta okullar bir hafta süreyle tatil edildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasını yaptı.
"ÇEVRE İLLERİ GÖZ ÖNÜNE ALDIK"
Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye’de okulların 13 Şubat’a kadar 1 hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı.
Bakan Özer, "Çevre illerdeki durumu da göz önüne alarak kararı aldık" ifadelerini kullandı.