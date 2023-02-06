Deprem sonrası tüm yurtta okullar 1 hafta tatil





Türkiye deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına yoğunlaşırken tüm yurtta okullar bir hafta süreyle tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasını yaptı.



"ÇEVRE İLLERİ GÖZ ÖNÜNE ALDIK"

AFAD'ın verilerine göre saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki Deprem meydana geldi. Depremlerle ilgili açıklama yapan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, can kaybının bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye’de okulların 13 Şubat’a kadar 1 hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı.

Bakan Özer, "Çevre illerdeki durumu da göz önüne alarak kararı aldık" ifadelerini kullandı.