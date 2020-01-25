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Depreme rağmen sınav yapan üniversite yönetimine tepki

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Malatya İnönü Üniversitesi'nde sınav ve eğitimin devam edilecek olması tepkilere yol açtı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 19:18
Depreme rağmen sınav yapan üniversite yönetimine tepki

Ünönü Üniversitesi depreme rağmen sınav dedi, öğrenciler tepki gösterdi


Türkiye'yi sarsan Elazığ depremi sonrası bölgedeki üniversitelerde sınavların devam edilmesine ilişkin kararı öğrencilerin tepkisini çekti.

Türkiye, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8'lik depremle sarsıldı. 

Geniş bir coğrafyada hissedilen depremde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı verilere göre 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. Depremle beraber Elazığ Sivrice'de 5, Malatya Doğanyol'da 25 bina yıkıldı.

Yaşananların ardından Malatya İnönü Üniversitesi resmi hesabından “Üniversitemizde sınavlar yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize duyurulur” şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından üniversitede sınavların ve eğitimin devam edecek olmasına öğrenciler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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