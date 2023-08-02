Depremzede izci öğrencilerden 81 ilimize tohum topu hediyesi



Türkiye İzcilik Federasyonu, yaşları 10-15 arasında değişen depremzede öğrencilere yönelik İstanbul Beykoz’da “Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı” düzenliyor. Kampa katılan depremzede öğrenciler, temel izcilik eğitiminin yanı sıra kurulan istasyonlarda, depremde gösterilen hassasiyetten dolayı tüm Türkiye’ye teşekkür etmek için tohum topları üretiyor. Kuveyt Türk’ün desteği ve ÇEKUD’un koordinasyonunda üretilen tohum topları her şehre bin adet olmak üzere 81 ilimize gönderilecek ve sonbaharda doğayla buluşturulacak.

Türkiye İzcilik Federasyonu, deprem bölgesinde yaşayan öğrencilere yönelik İstanbul Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi’nde “Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı” düzenliyor. Kampa, 650’si deprem bölgesi olmak üzere Türkiye genelinden bini akşın izci ve izci liderleri katılıyor.

Yaşları 10-15 arasında değişen depremzede izciler, oryantiring, okçuluk, atıcılık, doğa yürüyüşü, hazine avı, tırmanma gibi izcilik oyun ve eğitimlerinin yanı sıra Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün desteğiyle ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’nin (ÇEKUD) koordinasyonunda kamp alanında oluşturulan istasyon ve atölyelerde tohum topları hazırlıyor.

“Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu” adı verilen proje kapsamında izci çocuklar, tohum toplarını, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan depremin ilk anlarından itibaren yardım için seferber olan halkımıza teşekkür etmek amacıyla üretiyor.

Geleneksel bir tohum saklama ve fidanlaştırma tekniği olan tohum toplarına çam, selvi, akasya, defne, palmiye, akça ağaç, sedir gibi ağaç tohumları ile elma, armut, kiraz, vişne, erik gibi meyvelerin çekirdekleri yerleştiriliyor. Kil toprak ve samandan yapılan her bir tohum topuna, 3-4 çeşit tohum veya meyve çekirdeği ekleniyor.

İzcilik kampında kurutulacak olan tohum topları, her bir ilimize 1.000 adet olacak şeklinde ülkemizin tüm şehirlerine gönderilecek ve Eylül-Kasım ayları arasında doğayla buluşturulacak.

Deprem bölgesine özel selvi ve çam tohumlarından yapılan toplar, depremde hayatını kaybeden 11 ilimizdeki vatandaşlarımızın mezarlarının başına yerleştirilecek. Diğer illerde ise tohum topları uygun iklim ve coğrafi şartlar dikkate alınarak doğaya fırlatılacak.

Depremzede izciler böylece, çevresel sürdürülebilirlik bilinci, doğa sevgisi, topluma fayda sağlama ve birlikte iş yapma deneyimi kazanmanın yanı sıra 81 ilimiz için 81 bin tohum topu hazırlayarak ülkemizdeki tüm yardımseverlere, deprem bölgesine gösterdikleri ilgiye anlamlı bir faaliyetle teşekkür ediyor. İzcilik kampı 13 Ağustos 2023 Pazar günü sona erecek.

Tohum Topu Nedir?

Atalarımızın binlerce yıldır tohum saklama ve ekim yapma yöntemi olarak kullandığı tohum topu, çevresel sürdürülebilirlik bakımından gündeme gelen ve giderek önemi daha iyi kavranan fidan yetiştirme yöntemidir. Tohum topu, iklim koşulları çimlenme için uygun olana kadar tohumları güvende tutar. Doğayla uyumlu, bakım gerektirmeyen etkili bir ağaçlandırma yöntemidir.

Doğaya Faydası

Tohum topları, başta meyve çekirdekleri olmak üzere tohumlarla doğanın kendi kendini doğal sürecinde yenilemesine katkı sağlanması bakımından dünyamızı daha yaşanılır bir hale getirir.

Özellikle meyve tohumlarının ağaca dönüşmesi ile birlikte yaban hayatının yaşamını devam ettirebilmesi için önemli bir besin kaynağı sağlanmış olur.

Üretimi ve doğaya bırakılması oldukça kolay olan tohum topları, başta küresel ısınma olmak üzere çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar, sel ve erozyonun önlenmesine yardımcı olur.

İnsana Faydası