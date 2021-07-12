Doğru Kariyer Planlama için Doğru Soruları Soruyor Musunuz?



12 Temmuz 2021, İstanbul;

Gençler, “Kariyer hangi aşamada planlanır ve kariyer planlama için nasıl bir yol izlemek gerekir?” sorusu sorulduğunda, ülkemizin ve dünyanın değişen ekonomik koşullarına paralel olarak kafalarının karışık olduğunu her fırsatta belirtiyorlar. Üniversite sınavlarına hazırlanan milyonlarca gencin odaklandığı puan sistemi her ne kadar önemli olsa da seçim yaparken gençlerin çok daha geniş bir açıya ihtiyaçları var. “Bu puan ile nereye yerleşilir?” dönemi de artık çok eskide kaldı. Bu mantıkla yönlendirilen, sonra da günden güne sistemin içinde kaybolan gençlerin, geleceğin potansiyel işsizleri ve mutsuz insanları olması yüksek olasılık.

Yetenekler, ilgi alanları ve kişilik özellikleri göz önüne alınmalı

, meslek seçiminin insan hayatındaki en önemli kararlardan biri olduğuna dikkat çekerek, doğru bir seçim için önce kişinin yeteneklerine, sonra kişilik özelliklerine ve daha sonra da ilgi alanlarına bakmak gerektiğini belirtti.

Gülşah Ergin, “Sadece bunlar da değil; kişinin değerlerine, hayallerine de bakmak lazım. Yetenekler kişinin kolay öğrendiği ve kolaylıkla yapabildiği alanları açıklar. Kişilik özellikleri kişinin ne şekilde mutlu olabileceğini gösterir. İlgi kişinin daha fazla öğrenmeye meraklı olduğu alanlara işaret eder. Değerler, kişinin yaptığı işin sonucunda ne elde etmek istediğidir. Hayaller ise tutkulardır. Doğru meslek seçimi kişinin tüm bu yanlarını dikkate almayı gerektirir” dedi.

Sağlıklı bir kariyer planlaması için neler yapmalı?

Gülşah Ergin, kariyer planlamasının bir yolculuk olduğunu belirterek, “Bugün daha 18’ini doldurmamış gençlerden gelecekte “tam da ne olmak istediğini” belirleyebilmesini beklemek ne gerçekçi ne de sağlıklı. Kişi, bunu süreç içerisinde kendini keşfederken bulmalı. İş sadece bölüm seçmekle olmuyor. Onlarca bölümün bir de onlarca alt dalı var. Kişi kendisini sorgulamaya devam etmeli, değişimini izlemeli, üniversitede okurken farklı alanlarda stajlar yapmalı, projelere katılmalı vb. Kendisine uygun olmadığını gördüğü alanları elemeli, uygun olduğunu gördüklerini tutmalı ve o alanlarda biraz daha fazla deneyim kazanmanın fırsatlarını yaratabilmek için çabalamalı. Bunların hepsini daha üniversitedeyken yapmalı. Üstelik bunların çoğunu, büyük bir ihtimalle, gönüllü olarak yapması gerekeceği gerçeğini de kabul etmeli. Ancak böyle olur sağlıklı bir “Kariyer Planlaması” ifadelerini kullandı.

Gençler kararlarını verebilmeli

Gelişen ve değişen dünyada, dün adını bile duymadığımız ama bugün popülerlikleri giderek artan yüzlerce yeni meslek olduğuna dikkat çeken Gülşah Ergin, karar aşamasında gençlere rehberlik etmenin önemli olduğuna ama onlar için karar vermenin sakıncalarına dikkat çekti. Gençler içinde büyüdükleri dünyayı, doğru yönlendirildikleri zaman çok daha zengin bir bakış açısıyla analiz edebilir diyen Ergin, “Zirveye çıkmayı isterken o zirvenin önünde bir dağ da olduğunu gören, kendini keşfetmeye cesaret edebilen, başarı için başarısızlığın şart olduğunu anlayan, çabasını hep sürdüren, kendini bilen, kendini seven, kendini değerli gören mutlu nesiller yetiştirebilmek bizim elimizde. Gençlerin bu yolculuğunda onlar için karar verenler değil onlara rehberlik edenler olmamız, onlara yapabileceğimiz en büyük yatırım olacaktır” yorumunu yaptı.