Dr. Gökçe Ceran Yıldırım | Pandemi öğrencileri değiştirdi

Dünyayı kapsayan Covid-19 salgınında herkesin bildiği üzere eğitim-öğretime ara verilmek zorunda kalınmış, uzaktan öğretime geçiş yapılmıştır. Uzaktan öğretim, yüz yüze öğretime göre daha konforlu bir alan sunsa da akademik olarak daha az verim sağladığı bildirilenler arasındadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Gülhan Gökçe Ceran Yıldırım yüz yüze eğitime geri dönen öğrencilerdeki değişiklikleri şöyle anlatıyor:

"Yüz yüze eğitimde öğrencilerin geçmiş kendilikleriyle karşılaşamayacağımız aşikârdır. Her bireyin kendine özgü bir kişiliği vardır ve bireylerin stres faktörleriyle baş etme stratejisi birbirinden farklıdır. Bu noktada, psikolojik sağlamlığı tam bireylerin tüm bu değişimlerden psikolojik anlamda yara almadan sıyrılabildiğini gözlemlemekteyiz. Baş etme stratejileri yetersiz kalmış bireylerde, strese bağlı olarak gelişen birtakım davranışsal problemler gözlemekteyiz."

"Akademisyenlerin bu süreçte gençleri anlaması gerekiyor"

"Okul yaşantısı yeni başlayan çocukların uyum sorunları göz önünde bulundurulduğunda akademisyenlerin derse adaptasyon konusunda sorun yaşayan üniversiteli gençleri daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum. Unutulmamalı ki öğrencilerimiz, yalnızca akademik hayata değil epey uzunca bir süreden sonra sosyal yaşantılarına da yeni dönüş yaptılar. Dolayısıyla ders sürelerinde uyum sorunlarıyla karşılaşmamız bir süreliğine normal karşılanmalı, öğrencilerin dikkat süreleri göz önünde bulundurulmalıdır. "

Üniversiteyi yeni kazanmış bireyler için durumun oldukça farklı olduğunu dile getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Gülhan Gökçe Ceran Yıldırım şu açıklamalarda bulundu: "Yeni üniversiteli olmuş öğrencilerimizin ilk kez girecekleri bir ortamdan duydukları kaygıya, yeni insanlarla tanışmanın ve uzunca bir ev sürecinden sonra sosyalleşmenin endişesi de eklenebilmektedir.

Bu noktada akademisyenlere ve ailelere önerilerim; geri dönüşte üniversite öğrencilerine yönelik öğrenci merkezli destek programları oluşturarak onlara stresle baş etme noktasında destek sağlamak, öğrencileri uygun şekillerde gereksinimlerine göre yönlendirmek ve belirsizlikleri olabildiğince sonuca ulaştırmak olacaktır. "

"Öğrenciler en çok sosyalleşmeyi istiyor"

Üniversite öğrencilerinin en çok sosyalleşmeyi istediklerini söyleyen Dr.Öğr. Üyesi Gülhan Gökçe Ceran Yıldırım " Öğrenciler, evde soyut ve sanal bir dünyaya kapanmaktansa kampüslerde olmayı tercih ediyorlar. Yaklaşık iki senedir fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak yeni bir uyum yakalayan rutinler, yeniden eskiye dönüşle bozulmakta, dolayısıyla beklediğimiz şekilde bir adaptasyon sorunu oluşmaktadır. Günümüzde rutinler, bizim de korona salgın sürecinde tatbik ettiğimiz biçimde sıklıkla değişim gösterebilir. İnsan adaptasyon yeteneği ile donanmış bir canlıdır dolayısıyla geçiş süreçlerinde yeni bir rutin oluşturabilmenin ön koşulu muhakkak akademisyenlerin göstereceği sabır olacaktır.

Bu değişime genç nesiller ayak uydurmakta çaba sarf ederken onları bazen kendi zamanına bırakmalı kendi rutinlerini oluşturmaları için alan yaratmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.



İstanbul Rumeli Üniversitesi Hakkında:

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Çağdaş ve evrensel düşünce yapısına sahip olan, vatan sevgisi ve milli değerlerin kıymetini iyi bilen Rumeli Felsefesi doğrultusunda eğitim veren bir kurumdur. İstanbul Rumeli Üniversitesi, toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak üzere bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı ve güçlü, ilkeli, yenilikçi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Silivri, Haliç ve Bostancı Yerleşkelerinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında 5 Fakültede 20 Lisans Programı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı 17 Program, Meslek Yüksekokuluna bağlı 9 Program, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 21 Yüksek Lisans Programı ve 1 Doktora programı ile eğitim vermeye devam edecektir.

