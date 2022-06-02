Dronmarket'ten lise öğrencilerine drone eğitimi



Dronmarket İHA (İnsansız Hava Aracı) Pilot Eğitmeni ve Mekatronik mühendisi Furkan Yalçınkaya tarafından verilen ve 9 hafta süren MEB Drone Toplama Eğitimi’ne 44 lise öğrencisi katıldı.

Yalçınkaya; “Drone pilotluğu günümüzde yükselen mesleklerden biri haline geldi. Dronmarket açıldığından beri hem bireysel hem kurumsal şirketlerden hem de kamudan çok güzel bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Belediyelerle çok sayıda iş birliklerimiz oldu ve olmaya devam edeceğinden eminiz” dedi.



Bugüne kadar 200’ü aşkın kişiye eğitim verdiklerini söyleyen Yalçınkaya “Son dönemlerde lise ve üniversite öğrencileri drone sistemleri kurmak için için bizlere ulaşıyor. Biz de gençlere yönelik teknik konuları anlatmayı hızlandırdık. Son olarak Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde verdiğimiz drone toplama eğitimimiz de de öğrencilerin pratik uygulamalar geliştirilmesi için özellikle uygulamalı eğitimlerine yoğunluk verdik. Katılımcılarımıza oto pilot düzeneğini gösterdik. Teorik eğitimler ile droneların çalışma mantığı üzerinde durduk. Drone aksamlarının birleştirilmesi nasıl yapılır, hangi motor ile hangi pervane kullanılmalı, doğru kumanda seçimi nasıl yapılır gibi teknik konuları anlattık” şeklinde konuştu.

Dronmarket hakkında: Dronmarket.com, 2015 yılında ileri teknoloji drone çözümleri sunmak ve bu alanda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Dronmarket.com, kişisel ve ticari amaçlı kullanıma yönelik insansız hava araçları, yedek parça ve aksesuar satışı yapan, yurtdışı gelişmeleri yakından takip eden ve takipçilerini bilgilendirmeyi hedefleyen Türkiye’nin öncü drone teknolojileri platformudur. DJI Enterprise, DJI AGRAS, EMLID, CHASING, FrSky, Sunnysky markalarının Türkiye resmi distribütörü olan dronmarket.com uzman kadrosuyla ileri drone teknolojileri çözümleri sunmaktadır. Tarımda drone uygulamalarında öncü konumda olan Dronmarket.com tarım dışında, Dronmarket Endüstriyel, Dronmarket Robotik, Dronmarket Akademi (SHGM ve MEB Onaylı İHA Eğitimleri) ve Haritalama olmak üzere 5 ayrı alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları projelerle adından söz ettiren dronmarket.com; İstanbul’da bulunan genel merkezleri ve Sakarya Teknokent yerleşkesinde bulunan Ar-Ge ofisleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.