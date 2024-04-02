E-Atık bağışı yaparak eğitime destek olun

Türkiye’nin eğitim alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), yedi yıldır sürdürdüğü ‘Atma Bağışla Projesi’ ile çocukların eğitimine destek olmaya devam ediyor. Proje kapsamında çevre için zararlı olan e-atıklar toplanarak doğanın korunmasına katkı sağlanırken, elde edilen gelirle çocukların eğitimine de destek olunuyor.

E-atıklar ücretsiz olarak geri dönüşüm tesisine gönderiliyor

“Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan(TEGV), yedi yıldır sürdürdüğü ‘Atma Bağışla Projesi’ne bu yıl da devam ediyor.’intarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilen(TÜBİSAD) ile ortak hareket ederek 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Atma Bağışla Projesi’ kapsamında evde, okulda, iş yerinde kullanılmayan e-atıklar TEGV’e bağışlanabiliyor.

Proje ile doğanın korunmasına katkı sağlanırken, çocukların eğitimine de destek olunuyor. Projeye destek olmak isteyenler basit bir adımla katılım sağlayabiliyor. Küçük e-atıklar 30 kilo veya 30 desi şeklinde paketlenerek 902 513 042 koduyla PTT aracılığıyla anlaşmalı geri dönüşüm tesisine ücretsiz olarak gönderilebiliyor. 250 kilogram ve üzerindeki atıklar için lisanslı geri dönüşüm tesisi aracı adrese gelerek ücretsiz alım sağlayabiliyor. Bu bağışlarla elde edilen gelir, imkânı kısıtlı çocukların TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor. Projenin başladığı 2017 yılından bugüne kadar 540 tondan fazla e-atık toplandı ve buradan elde edilen gelirle 5 bin 500’den fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sunuldu. Bugüne kadar 25 binden fazla kargo gönderisiyle e-atıklar taşındı. “Atma Bağışla Projesi” değişime yön veren lider projelerin ödüllendirildiği Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği'nin 15. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde "Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Ödülleri" kapsamında Atık Yönetim kategorisinde ödüle layık görüldü ve Bronz ödül kazandı.

Atma Bağışla Projesi hakkında:

Masaüstü ve dizüstü bilgisayar, tablet, monitör, yazıcı, bilgisayar parçaları, ses, görüntü ve müzik sistemleri, DVD okuyucu ve uydu alıcılar, masa ve cep telefonları, elektrikli ev aletleri, kablo ve adaptörler ve bahsi geçmeyen tüm elektrikle çalışan aletler, ‘Atma Bağışla Projesi’ kapsamında geri dönüştürülebilen ürünler arasında yer alıyor. ‘Atma Bağışla Projesi’ kapsamında olmayan ürünler ise; cam ve ahşap ağırlıklı (floresan ve ampüller, ahşap mobilya ve aksesuar) eşyalar, yazıcı kartuş ve tonerleri, buzdolabı, akü ve piller. Kurumsal bağış yapmak ve proje hakkında daha detaylı bilgi almak için www.atmabagisla.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) hakkında:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu. İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı saatlerde ücretsiz eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı. Vakıf Türkiye genelinde halen 27 ilde 6 Eğitim Parkı, 42 Öğrenim Birimi ve 24 Ateşböceği ile toplam 72 etkinlik noktasında çocuklara nitelikli eğitim desteği vermeye devam ediyor.

