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EBA TV'de ders başladı | Uzaktan eğitimde ilk gün 

Koronavirüs salgını için eğitim evlere taşındı. Türkiye'nin yarım asıra yaklaşan uzaktan eğitim deneyimi bugün milyonlarca öğrenci ile rekor kırdı

23 Mart 2020 Pazartesi 09:51
EBA TV'de ders başladı | Uzaktan eğitimde ilk gün 

EBA TV'de ders başladı | Uzaktan eğitimde ilk gün 


Türkiye'nin yarım asır önce uygulamaşa başladığı mektupla eğitim süreci Anadolu Üniversitesi'nin kurulumuyla birlikte uzaktan eğitime dönüştü. Koronavirüs salgını ile birlikte açık öğretim tecrübesi Türkiye'nin tamamını EBA ile tanıştırdı. Milyonlarca öğrenci bugün evlerinden ders başladı.

ÖĞRENCİLER TRT EBA'DA DERS BAŞI YAPTI 

EBA TV ile uzaktan eğitim bugün itibariyle başladı, TRT EBA Frekans Türksat bilgileri öğrenci ve veliler tarafından dünden itibaren bilgisayar ve TV'lere yüklendi. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak veya TRT EBA TV kanalından derslerini takip edebilecek. Öte yandan EBA uzaktan eğitim ders programı da yayınlandı. 

Uydu: Türksat 4A
Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3
Frekans: 12083 H 13750

EBA TV FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından eğitimin verileceği kanalları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* TRT EBA TV'de derslerimiz 23 Mart Pazartesi 09.00'da başlıyor.

EBA TV İlkokul
EBA TV Ortaokul
EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde
Frekans bilgilerimiz ve şifreli yayın platformu kanal sıralaması görselde
 

Anahtar Kelimeler:
EbaEba Dersleri
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