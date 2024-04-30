Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Edanur Gezer'in ölümü AKP'ye 'Adalet aramayı' hatırlattı

AKP, yerel seçimden sonra, CHP'nin seçim kazandığı yerlerde hak ve hukuk aslanı kesildi. Kendi belediyelerinde yolsuzluklara, kazalara kör - sağır kesilen AKP sözcüleri TBMM'de aslan kesildi.

30 Nisan 2024 Salı 18:29
Edanur Gezer'in ölümü AKP'ye 'Adalet aramayı' hatırlattı






Edanur Gezer'in ölümü AKP'ye 'Adalet aramayı' hatırlattı

Deprem felaketinde sorumluları adalet önüne çıkaramayan, Çorlu tren faciası sorumlularını aylarca hakim karşısına göndermeyen, Sancaktepe'de üç çocuğun ölümüne neden olan belediye yetkililerini gizleyen AKP, yerel seçim yenilgisinin ardından 'Adalet ve Hak Aramayı' hatırladı.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz" dedi.


İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaşanan olayın ardından soruşturma başlatmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Edanur'un ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


"UTANARAK İZLİYORUZ"


İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz. 

Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da ‘Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler.’ diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz. 5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur. Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır.

Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyor, yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
AkpİBBİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın mühendislik öğrencilerinin, kariyer için ipuçları
Kadın mühendislik öğrencilerinin, kariyer için ipuçları
Özel üniversitelere yapılan zamlara karşı imza kampanyası
Özel üniversitelere yapılan zamlara karşı imza kampanyası
Kayalar Kimya İTÜ’lü Öğrencilerle Buluştu
Kayalar Kimya İTÜ’lü Öğrencilerle Buluştu
Avrupa Konseyi'nin en genci bir Türk oldu
Avrupa Konseyi'nin en genci bir Türk oldu
E-Atık bağışı yaparak eğitime destek olun
E-Atık bağışı yaparak eğitime destek olun
Londra'dan Kadın Rehber Köpek eğitmenlerine ödül
Londra'dan Kadın Rehber Köpek eğitmenlerine ödül
19. Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Buldu
19. Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Buldu
Agile yaklaşyım ile ekip iş birliğini artırmanın 6 yolu
Agile yaklaşyım ile ekip iş birliğini artırmanın 6 yolu
TEV Ankara yeni kız öğrenci yurdunun temeli atıldı
TEV Ankara yeni kız öğrenci yurdunun temeli atıldı
İş dünyası ile Kariyer Günleri'nde buluşacaklar
İş dünyası ile Kariyer Günleri'nde buluşacaklar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim