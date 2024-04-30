Edanur Gezer'in ölümü AKP'ye 'Adalet aramayı' hatırlattı

Deprem felaketinde sorumluları adalet önüne çıkaramayan, Çorlu tren faciası sorumlularını aylarca hakim karşısına göndermeyen, Sancaktepe'de üç çocuğun ölümüne neden olan belediye yetkililerini gizleyen AKP, yerel seçim yenilgisinin ardından 'Adalet ve Hak Aramayı' hatırladı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz" dedi.



İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaşanan olayın ardından soruşturma başlatmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Edanur'un ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



"UTANARAK İZLİYORUZ"



İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz.

Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da ‘Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler.’ diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz. 5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur. Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır.

Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyor, yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum."