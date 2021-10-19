Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Eğitim dünyası, 2022’deki fuar ve zirveyi bekliyor

Eğitim teknoloji ve çözümlerine ev sahipliği yapacak GESS Türkiye, dijital dönüşümün yaşandığı eğitim sektörünün tedarikçilerine eşsiz ticaret fırsatları sunacak.  

19 Ekim 2021 Salı 11:54
Eğitim dünyası, 2022’deki fuar ve zirveyi bekliyor

Eğitim dünyası, 2022’deki fuar ve zirveyi bekliyor


Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleriyle 26-28 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi, üç yıl aradan sonra eğitim dünyasının ilk ve en büyük yüz yüze buluşması olacak. 

2022 senesinde ilk kez Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesine ev sahipliği yapacak olan GESS Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı YEĞİTEK işbirliğinde gerçekleştirecekleri fuar ve zirve ile, eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yeniden yüz yüze eğitime geçilmesiyle beraber, hem yurt içi hem de yurt dışındaki eğitim sektöründeki tedarikçi firmaların 2022’ye umutla baktığını söyleyen Aytemur, “Milyarlarca liralık pazar hacmi bulunan eğitim endüstrisi, ertelenen satın almalar için 2022-2023 akademik yılını bekliyor. Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz GESS Türkiye fuarımız yeni akademik yılına ait satın almaların yapılacağı bir dönemde gerçekleşeceğinden, sektör için eşsiz ticaret fırsatlarını da beraberinde getirecek” dedi. 

GESS Türkiye Fuarı ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi, sektörün nabzının tutulduğu, eğitime dair en yeni ürün, teknoloji, hizmet ve uygulamaların bir arada sergilendiği, yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel okul yöneticileri, müdürleri, sahipleri, yatırımcıları ve satın alma kararı veren yöneticileriyle eğitim tedarikçilerinin doğrudan bir araya geldiği büyük bir teknoloji, bilgi ve ticaret platformu olacak. 

Fuarda başta uzaktan eğitim teknolojileri olmak üzere, EdTech - AI, AR, Kodlama, VR, E-Öğrenme ve Yazılım, Oyunlaştırma, Donanım, 3D Yazıcılar, AV, Multimedya Teknolojisi, STEAM gibi yenilikler bir arada sergilenirken; eş zamanlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenleyeceği zirvede ise ziyaretçiler, üç güne yayılan konferans, panel, seminer ve uygulamalı sunumlarda, eğitim & öğretime dair yeni yaklaşım ve uygulamalarla tanışacak.

Trust Tarsus ile katılımcılar da ziyaretçiler de güvende!

COVID 19 sonrası fuarlar için önceliklerinin, herkesin güvende kalmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Aytemur, Dünya Sağlık Örgütü. T.C. Sağlık Bakanlığı ve TOBB’un direktifleri ile birlikte SISO, IAEE, UFI ve AEO gibi uluslararası sektörel birlikler tarafından üretilen operasyonel yönergelere dayanarak Trust Tarsus isimli bir dizi önlemler paketi hazırladıklarının bilgisini paylaştı. Gerekli tüm önlemleri alarak Eylül ayında SIGN İstanbul ve Zuchex fuarlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi sorunsuzca ağırladıklarını söyleyen Aytemur, “26 – 28 Mayıs 2022 tarihlerindeki GESS Türkiye & Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi katılımcı ve ziyaretçilerini de güvenli bir organizasyon bekliyor” dedi. 
 

Anahtar Kelimeler:
FuarEğitim FuarıGESS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite öğrencileri yurttan atıldı
Üniversite öğrencileri yurttan atıldı
Lüleburgaz | Üniversiteli gençlerin ailelerine destek
Lüleburgaz | Üniversiteli gençlerin ailelerine destek
İBB'den üniversite öğrencilerine maddi destek
İBB'den üniversite öğrencilerine maddi destek
Matematik Dersinde Nasıl Daha Başarılı Olursunuz?
Matematik Dersinde Nasıl Daha Başarılı Olursunuz?
Cerrahi maske ve yara bantları okul çantalarına giriyor
Cerrahi maske ve yara bantları okul çantalarına giriyor
Dr. Fatih Birol, TIME Dergisi’nin “2021 Yılının En Etkili Kişileri” listesinde 
Dr. Fatih Birol, TIME Dergisi’nin “2021 Yılının En Etkili Kişileri” listesinde 
Okula uyum sürecinde 8 öneri 
Okula uyum sürecinde 8 öneri 
Avrasya Federasyonu'ndan göçmen öğrenciler için yardım çağrısı
Avrasya Federasyonu'ndan göçmen öğrenciler için yardım çağrısı
Toplu ulaşımda eğitim seferberliği
Toplu ulaşımda eğitim seferberliği
Bursa'da yurt rezaleti | Yüzlerce genç kız ortada kaldı
Bursa'da yurt rezaleti | Yüzlerce genç kız ortada kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim