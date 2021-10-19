Eğitim dünyası, 2022’deki fuar ve zirveyi bekliyor



Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleriyle 26-28 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi, üç yıl aradan sonra eğitim dünyasının ilk ve en büyük yüz yüze buluşması olacak.

2022 senesinde ilk kez Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesine ev sahipliği yapacak olan GESS Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı YEĞİTEK işbirliğinde gerçekleştirecekleri fuar ve zirve ile, eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yeniden yüz yüze eğitime geçilmesiyle beraber, hem yurt içi hem de yurt dışındaki eğitim sektöründeki tedarikçi firmaların 2022’ye umutla baktığını söyleyen Aytemur, “Milyarlarca liralık pazar hacmi bulunan eğitim endüstrisi, ertelenen satın almalar için 2022-2023 akademik yılını bekliyor. Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz GESS Türkiye fuarımız yeni akademik yılına ait satın almaların yapılacağı bir dönemde gerçekleşeceğinden, sektör için eşsiz ticaret fırsatlarını da beraberinde getirecek” dedi.

GESS Türkiye Fuarı ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi, sektörün nabzının tutulduğu, eğitime dair en yeni ürün, teknoloji, hizmet ve uygulamaların bir arada sergilendiği, yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel okul yöneticileri, müdürleri, sahipleri, yatırımcıları ve satın alma kararı veren yöneticileriyle eğitim tedarikçilerinin doğrudan bir araya geldiği büyük bir teknoloji, bilgi ve ticaret platformu olacak.

Fuarda başta uzaktan eğitim teknolojileri olmak üzere, EdTech - AI, AR, Kodlama, VR, E-Öğrenme ve Yazılım, Oyunlaştırma, Donanım, 3D Yazıcılar, AV, Multimedya Teknolojisi, STEAM gibi yenilikler bir arada sergilenirken; eş zamanlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenleyeceği zirvede ise ziyaretçiler, üç güne yayılan konferans, panel, seminer ve uygulamalı sunumlarda, eğitim & öğretime dair yeni yaklaşım ve uygulamalarla tanışacak.

Trust Tarsus ile katılımcılar da ziyaretçiler de güvende!

COVID 19 sonrası fuarlar için önceliklerinin, herkesin güvende kalmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Aytemur, Dünya Sağlık Örgütü. T.C. Sağlık Bakanlığı ve TOBB’un direktifleri ile birlikte SISO, IAEE, UFI ve AEO gibi uluslararası sektörel birlikler tarafından üretilen operasyonel yönergelere dayanarak Trust Tarsus isimli bir dizi önlemler paketi hazırladıklarının bilgisini paylaştı. Gerekli tüm önlemleri alarak Eylül ayında SIGN İstanbul ve Zuchex fuarlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi sorunsuzca ağırladıklarını söyleyen Aytemur, “26 – 28 Mayıs 2022 tarihlerindeki GESS Türkiye & Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi katılımcı ve ziyaretçilerini de güvenli bir organizasyon bekliyor” dedi.

