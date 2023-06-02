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Eğitim dünyası GESS Türkiye'de buluştu

ESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı, Tarsus Fuarcılık tarafından bu yıl Vodafone Business’ın Platin Sponsorluğunda İstanbul Lüfti Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. 

02 Haziran 2023 Cuma 11:57
Eğitim dünyası GESS Türkiye'de buluştu

Eğitim dünyası GESS Türkiye'de buluştu


Son teknoloji akıllı tahtalar, yabancı dil e-öğrenme programları, kişiselleştirilmiş online eğitim platformları, metaverse sınıflar, 3D yazıcılar, içerik sağlayıcılar, robotik kodlama, STEAM gibi konularda faaliyet gösteren 100’e yakın markanın yer aldığı eğitimde teknoloji buluşmasını, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin 500 sektör profesyoneli ziyaret etti.

Alanında birbirinden değerli sektör profesyoneli ile okul yöneticilerinin katıldığı GESS Konferansları ise eğitimin geleceğini şekillendirdi. Ortaokul öğrencileri Hackidhon heyacanını GESS Türkiye’de yaşadı! 

Bilişim Garajı tarafından bu yıl 10.’su gerçekleştirilen Hackidhon yarışması ilk kez GESS Türkiye ev sahipliğinde yapıldı. 48 farklı okuldan üçer kişilik toplam 48 takımın, kendilerine verilen problemlerine teknoloji çözümleri geliştirdiği yarışmada birinciliği Özel Bilfen Kurtköy Ortaokulu aldı. Özel Bahçeşehir Yeni Doğu Okulları ikinci, Çapa Oğuzkaan Koleji ise üçüncü oldu. Yarışmada Özel Atakent MBA Okulları, Takım İşbirliği Ödülüne layık görülürken, Özel Esenkent Okyanus Koleji Etkileyici Fikir Ödülü’nün, Özel Küçükyalı Tekden Ortaokulu da Yenilikçi Proje Ödülü’nün sahibi oldu.

Anahtar Kelimeler:
GESSGESS Türkiye
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