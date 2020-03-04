

Elidor, 8 Mart Watson'da satılan ürünlerin gelirini eğitime verecek

Elidor, 8 Mart haftası boyunca Watsons mağazaları ve watsons.com.tr’de satılan tüm Elidor ürünlerinin gelirini Toplum Gönüllüleri Vakfı’na genç kadınlar için eğitim bursu olarak aktarıyor. Türkiye’nin en sevilen saç bakım markası* bu proje ile cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı olumsuz istatistikleri indirmenin yolunun eğitimden geçtiğine dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en sevilen saç bakım markası*Elidor, 8 Mart haftası boyunca Watsons mağazalarındaki raflarında ve internet sitesinde“yüzde 96: Türkiye’de üst düzey kadın yöneticisi olmayan firmaların oranı[1], yüzde 62: İş gücüne katılmayan kadınların oranı [2], yüzde 87: Yükseköğrenim almayan kadınların oranı [3]” istatistiklerini paylaşıyor.

Watsons mağazalarında yer alan ve indirim rakamlarından alışık olunan tasarımlara bu istatistiklerin eklendiği görseller, Elidor’un Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile yürüttüğü kampanyanın bir parçası. Marka, 8 Mart haftası boyunca Watsons mağazalarında ve Watsons.com.tr’de satılan Elidor ürünlerinden elde edilen geliri genç kadınların üniversite eğitimlerine burs desteği olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı’na aktarıyor. Elidor bu proje ile cinsiyet eşitliği açısından olumsuz istatistikleri indirmenin yolunun eğitimden geçtiğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Elidor’un marka amacının genç kadınlara geleceklerine değer katan olasılıkların kapısını aralamak olduğunu belirten Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi & Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Alper Eroğlu,“Marka amacımız ve Türkiye’deki mevcut şartları değerlendirdiğimizde, eğitimin genç kadınların gelecekleri açısından önemli bir alan olduğunu görüyoruz. Bu çalışmamız maddi imkansızlıklar nedeniyle yükseköğrenimine devam etmekte güçlük çeken genç kadınlara yönelik, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile girdiğimiz iş birliğinin de ilk adımını oluşturuyor. Kadınların eğitim düzeyi arttıkça iş hayatına katılımlarının ve ekonomik güçlerinin arttığını biliyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise: “Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak gençleri kendi tespit ettikleri sosyal sorunları gönüllü olarak çözmeleri için destekliyoruz. Çünkü dünyanın gençlerin öncülüğünde değişebileceğine inanıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, gerek vakfımız içinde, gerek Toplum Gönüllüsü gençlerin geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile ulusal ve yerel çapta uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konu. Bu alanda gençlere ve kurumsal paydaşlarımızın çalışanlarına yönelik eğitimler veriyor, genç kadınlara yönelik burs programları uyguluyoruz. Elidor ile iş birliğimizin çalışmalarımıza büyük bir katkı sağlayacağına inanıyor, Toplum Gönüllüsü genç kadınlara yönelik bu önemli desteği hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

*Türkiye’nin Lovemark’ları 2018 araştırması MediaCat önderliğinde Ipsos tarafından, 15-55 yaş aralığında Türkiye temsili 3090 kişiyle (1474 Kadın – 1616 Erkek) bilgisayar destekli telefon görüşmeleri tekniği (CATI) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Elidor, Şampuan kategorisinde birinci olarak kategorinin Lovemark’ı olmuştur.

[1]Global Gender Gap Report 2020, WEF

[2]Sürdürülebilir Kalkınma Yolunca ‘Kadın İşgücü’, TSKB, Mart 2019

[3]Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Raporu: Hayat Tarzları Araştırması, KONDA, Kasım 2019