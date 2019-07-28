En kolay iş bulabilen bölümler, Üniversite tercihi yaparken bu tabloya dikkat





Her milli eğitim bakanıyla 17 yılda arap saçına dönen eğitim sistemi yeni bir eğitim dönemi öncesi yüzbinlerce genci hayatlarının tercihiyle başbaşa bıraktı. 17 yılda 15 kez değiştirilen sistemin getirdiği sorunlarla boğuşan öğrenciler ve aileleri yarından itibaren yeni hayati derecede karar vermek üzere zorlu bir haftaya girecek. Üniversitelerin büyük bölümünü adeta meslek lisesine çeviren YÖK, üniversite mezunlarının iş bulma süreleri, önümüzdeki yıl alacakları mutemel maaşları ilk kez yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile YÖK ve SGK verileri ışığında hazırlanan rehbere göre 4 yıllık üniversite mezunu genç aylık en düşük 2 bin 435 TL ile kendi mesleğinde iş bulabilme şansına sahip. Ancak bu her meslek için geçerli değil. En yüksek maaş ise 5 bin 890 TL olarak hesaplanmış.

İş bulma endeksi yüksek meslekler için eğitim veren devlet üniversitelerinin bu yıl yeni öğrenci kontenjanları oldukça düşük. Düşük maaşlı meslekler için eğitim veren okulların önünde kuyruklar hala uzun. Maaşlar düştükçe, iş bulma süreleri uzadıkça öğrenciler için açılan kontenjanlar da artıyor.

Cumhurbaşkanlığı, YÖK ve SGK verileri ile üniversite adayları için tercih rehberi hazırladı. Rehberde üniversiteden mezun olanların ortalama ilk 6 ayda iş buldukları, işe başlamada en yüksek maaşın 5 bin 890 lira, en düşük ise 2 bin 435 lira olduğu belirtildi. Ancak yıllardır atama bekleyen yüz binlerce öğretmen adayının bu tablonun neresinde yer aldığı tam olarak belli değil.

Sadece öğretmen adayları değil, yıllardır Kamu'da atama bekleyen on binlerce genç, KPSS barajını geçmesine rağmen atamaları yapılmadığı için işsizler ordusu içinde yerini koruyor. İşkur verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı bir yılda 558 bin kişi arttı. TÜİK'e göre geçtiğimiz yılın temmuz ayında dar tanımlı işsizlik 88 bin artarak 3.5 milyon kişiyi aştı, genç işsiz sayısı ise 1 milyon 30 bin. Yıllardır İŞ Kur önünde uzayan üniversite mezunu genç işsizlerin son istatistik bilgileri içinde yer alıp almadığı konusu tam bir muamma..



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üniversite tercihi yapacaklara, öğrencilere ve mezunlara yönelik bir meslek rehberi hazırladı. YÖK mezun verisi ve SGK istihdam verileri analiz edilerek ulusal düzeyde yapılan Yükseköğretim İstihdam Endeksi (Üni-Veri) çalışmasıyla mesleklerin iş bulma süreleri, istihdam oranları, ortalama ücretleri ortaya çıktı.

EN AVANTAJLI OLANLAR

Çalışmanın genelinde istihdam açısından en avantajlı bölümlerin sağlık, mühendislik ve pilotluk olduğu görüldü. Araştırmaya göre; istihdam oranı en yüksek bölümler pilotluk, eczacılık ve fizyoterapi. İş bulma sırasına göre en iyi bölüm ise 4 ay 2 günlük iş bulma süresiyle tekstil mühendisliği, 5 ay 8 gün ile iç mimarlık, 5 ay 10 gün ile mimarlık oldu.

DEVLETTE TIP VE SAĞLIK

İş bulma süresinin en zor olduğu bölümler hukuk, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, maliye, öğretmenlik, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı bölümleri. Ayrıca, bölümler bazında kamuda işe yerleşme oranı da incelendi. Bu kritere göre tıp, sağlık hizmetleri, diş hekimliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hukuk, İslam bilimleri, ilk sıralarda yer aldı.

ÜNİVERSİTE MEZUNUNA ORTALAMA 6 AYDA İŞ

YÖK ve Cumphurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi verilerine göre üniversite mezunlarının iş bulma süresi 6 ay, ancak gerçek hayatta bu süre bazen yıllar alabiliyor. 6 - 7 yıldır ataması yapılmayan yüzbinlerce öğretmen KPSS barajını aşmasına rağmen kuyrukta beklerken, bu sürenin hangi istatistiki bilgilere dayandırıldığı tam olarak bilinmiyor. Ücret açısından yapılan incelemeye göre ise ilk işe başlama ortalama ücretlerinde ilk sırada 5 bin 890 lirayla tıp mezunları, ikinci sırada 4 bin 736 lira ile pilotlar, üçüncü sırada 4 bin 555 lirayla uçak mühendisleri yer aldı. Öğrencilerin mezun olmalarının ardından ortalama ilk 6 ayda iş buldukları belirtilen rehberde, üniversite mezunlarının en düşük ücreti 2 bin 435 lira ile maliye mezunlarının oldu.