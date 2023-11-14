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Enes Erdem Barut | Bireysel Eğitimin En Nitelikli Okuluyuz

Özel Kavaklıdere Koleji kurucusu Psikolog Enes Erdem Barut 'Eğitimde teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak öğrencilerimize kişiselleştirilmiş ders planları sunuyoruz' dedi.

14 Kasım 2023 Salı 17:55
Enes Erdem Barut | Bireysel Eğitimin En Nitelikli Okuluyuz






Enes Erdem Barut | Kitlesel Değil Bireysel Eğitimin En Nitelikli Okuluyuz


Özel Kavaklıdere Koleji kurucusu Psikolog Enes Erdem Barut, öğrencilerin bireysel öğrenme yolculuklarını desteklemek için onlara öğretmenlerinin en önemli rehber olduğunu belirterek şu bilgileri verdi;

"Günümüzde eğitim, her bireyin benzersiz öğrenme gereksinimlerini karşılamayı gerektiriyor. Her öğrenci farklı hızda öğrenir, farklı ilgi alanlarına sahiptir ve farklı güçlü yönler taşır. Bu nedenle “kitlesel değil bireysel eğitimin en nitelikli okulu” olarak öne çıkıyoruz.

Kavaklıdere Koleji olarak öğrencilerin kendi öğrenme hızlarını, ilgi alanlarını ve güçlü yönlerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmayı üstleniyoruz. Her öğrenci bir birey olarak kabul edilir ve eğitimleri kişiselleştirilir. Öğrencilerimiz, kendi eğitim rotalarını çizme özgürlüğüne sahiptirler.

Öğrencilerimizin bireysel öğrenme yolculuklarını desteklemek ve onlara özgür bir öğrenme deneyimi sunmak için buradayız. Kitlesel eğitim, birçok öğrenci için işe yarayabilir; ancak gerçek potansiyelinin farkında olanlar için bireysel eğitim bir gerekliliktir. Bu noktada “kitlesel değil bireysel eğitimin öncü okulu” olarak öne çıkıyoruz. Eğitimde teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak öğrencilerimize kişiselleştirilmiş ders planları sunuyoruz. Her öğrenci için özel olarak tasarlanmış bu planlar, onların öğrenme
hızlarına ve ilgi alanlarına uygun şekilde oluşturulur. Öğrencilerimizin ilerlemelerini yakından takip ederiz ve gerektiğinde ders planlarını güncelleriz.

Öğretmenlerimiz, sınıf içinde ve dışında öğrencilere rehberlik ederler. Öğrencilerinin sorularını yanıtlar, ilgi alanlarına uygun kaynakları sağlar ve onları kendi öğrenme yolculuklarında desteklerler. Öğrencilerimiz, sadece bilgiyi değil; aynı zamanda kritik düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini de geliştirme fırsatı bulurlar.

Kavaklıdere Koleji olarak her öğrencinin eğitimdeki potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirmesini hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, kendi öğrenme süreçlerinin kaptanı olurlar. Kariyerlerinin ve yaşamlarının yönünü kendileri belirlerler. Eğitimde bireysel bir yaklaşımın önemini vurguluyoruz ve bu yaklaşımın başarıya nasıl yol gösterebileceği konusunda destekliyoruz."


 

Anahtar Kelimeler:
Enes Erdem BarutKavaklıdere Koleji
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