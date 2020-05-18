Fitre, zekât ve fidye bağışlarınız Darüşşafaka’ya

1863 yılından bu yana ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, Ramazan Bayramı vesilesiyle bu misyona katkıda bulunmak isteyen hayırseverleri desteğe davet ediyor.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, bu bayram da eğitimin olmazsa olmaz olduğuna inananları bağış yapmaya davet ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin yardıma en çok ihtiyacı olduğu bu dönemde, ramazan bağışı, fitre, fidye ve zekat konusunda hayırseverlere çağrıda bulunan Darüşşafaka Cemiyeti, bayram için kişi ve kurumlara yönelik hazırladığı “Bayram Tebrik Sertifikası” ile de bayram kutlamalarını annesi veya babası hayatta olmayan öğrenciler için eğitime dönüştürüyor.

Ramazan Bayramı’nda Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yapan hayırseverler, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 1.000’e yakın öğrencinin eğitim, gıda, giyim ve sağlık gibi ihtiyaçlarına destek olabilecek. Öğrencilerin 8 yıl boyunca yatılı ve ücretsiz olarak okuduğu Darüşşafaka’da 24 kişilik sınıflarda eğitim – öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler, İngilizce öğrenmenin yanı sıra okul bünyesinde bulunan 50’ye yakın sosyal kulüp sayesinde de sosyal becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

Çocuklara hem şefkatli bir yuva hem de çağın en ileri eğitim fırsatını sunan Darüşşafaka Cemiyetine bağış yapmak isteyen gönüllüler www.darussafaka.org resmi web sitesinden bağış bölümünden ya da Darüşşafaka Cemiyeti’nin tüm bankalardaki bağış hesaplarına havale ya da EFT olarak bağışını ulaştırabilir. Siz de bu Ramazan Bayramı’nda az çok demeden yapacağınız bayram bağışlarınızla çocukların yanında olabilirsiniz.

Darüşşafaka Hakkında

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen 930 öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2018 yılında notunu 9,50'ye, 2019’da 9.54’e, 2020’de 9,63’e yükseltmiştir.