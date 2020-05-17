FMV Işık Okulları’ndan 19 Mayıs’ta renkli kutlama



FMV Işık Okulları, Milli kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs’ı coşku dolu etkinliklerle kutlayacak. 19 Mayıs için Işıklı öğrenci ve öğretmenlerin hazırladıkları videolar, FMV Işık Okulları’nın sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden de paylaşılacak. 19 Mayıs’ta saat 10:00’da bilgisayarlarının başında hazır bulunacak öğrenciler, hazırladıkları renkli etkinlikleri de okullarının sosyal medya hesaplarından takipçilere sunacaklar.

Işıklılardan ‘Gençlik Marşı’

Birbirinden yetenekli Işıklı gençler, sözleri Ali Ulvi Elöve tarafından yazılan Gençlik Marşı’nı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için evlerinde seslendirdiler. Gençler bu marş ile, 1895’te mezun olduğu (o dönemdeki ismi Feyz-i Sıbyan olan) FMV Işık Okulları’na 1898’de eğitimci olarak dönen değerli edebiyatçı Ali Ulvi Elöve’yi de anmış oldular.

‘Atatürk’ün Işığında Gençlik Sergisi’

Milli Mücadele’nin başlangıcı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağanı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Işıklı gençlerin hazırladıkları eserlerin yer aldığı “Atatürk’ün Işığında Gençlik Sergisi” dijital ortamda hayat buldu. Sergi, okulun Instagram hesabında yer alan link vasıtasıyla ziyaret edilebilecek.

Ayrıca FMV Işık Okulları tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Ulu Önder’in özlü sözü ve fotoğraflarından oluşan kısa bir video da hazırlandı. FMV Işık Lisesi mezunlarından olan değerli besteci Fahir Atakoğlu’nun ‘Umut’ parçası eşliğinde hazırlanan videoyu Mehmet Atay seslendirdi.

Ünlüler genç Işıklılarla buluşacak

FMV Işık Okulları, 19 Mayıs Gençlik haftasını ünlü isimlerin yer alacağı söyleşilerle kutlamaya devam edecek. Tan Sağtürk, Suat Sungur, Doğu Balbay, Ramil Guliyev gibi ünlü isimler hafta boyunca Zoom uygulması üzerinden genç Işıklılarla söyleşiler gerçekleştirecek.