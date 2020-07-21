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Gece yarısı okul kayıt kuyruğuna soruşturma

Pandemiye rağmen ilkokul kayıtlarında gece yarısı çıkan istenmeyen görüntüler vatandaşları çileden çıkarırken, yöneticiler duruma sessiz kalmadı.

21 Temmuz 2020 Salı 09:33
Gece yarısı okul kayıt kuyruğuna soruşturma


Gece yarısı okul kayıt kuyruğuna soruşturma


Veliler, istedikleri öğretmene çocuklarını yazdırabilmek için okul bahçesinde gece yarısına kadar bekledi. Sosyal mesafe unutuldu. Sık sık tartışmalar yaşandı. Sonunda müdür açığa alırken, soruşturma başlatıldı. İzmir'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, velilerin öğretmen seçimi yapmak için okulun bahçesinde sosyal mesafeye aldırış etmeden toplanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü Mehmet Y.’nin açığa alındığı öğrenildi.

Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun velileri, 15 Temmuz’u 16’sına bağlayan gece istedikleri öğretmenlerin sınıflarına çocuklarını yerleştirebilmek için sıraya girdi. Saat 11.00 sıralarında başlayan bekleyiş, saat 23.00'e kadar sürdü. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı.

Öte yandan okul bahçesinde sandalyeleriyle nöbet tutan bazı velilerin arasında çıkan tartışma, diğerleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çıkan tartışmaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Okul bahçesinde adeta kamp kuran, koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin davranışı, şaşkınlığa sebep olurken, Buca Kaymakamlığı o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, okul müdürü Mehmet Y.’nin, soruşturma bitinceye kadar tedbir amaçlı olarak açığa alındığı belirtildi.


 

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