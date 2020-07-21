Gece yarısı okul kayıt kuyruğuna soruşturma
Veliler, istedikleri öğretmene çocuklarını yazdırabilmek için okul bahçesinde gece yarısına kadar bekledi. Sosyal mesafe unutuldu. Sık sık tartışmalar yaşandı. Sonunda müdür açığa alırken, soruşturma başlatıldı. İzmir'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, velilerin öğretmen seçimi yapmak için okulun bahçesinde sosyal mesafeye aldırış etmeden toplanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü Mehmet Y.’nin açığa alındığı öğrenildi.
Öte yandan okul bahçesinde sandalyeleriyle nöbet tutan bazı velilerin arasında çıkan tartışma, diğerleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çıkan tartışmaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Okul bahçesinde adeta kamp kuran, koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin davranışı, şaşkınlığa sebep olurken, Buca Kaymakamlığı o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, okul müdürü Mehmet Y.’nin, soruşturma bitinceye kadar tedbir amaçlı olarak açığa alındığı belirtildi.