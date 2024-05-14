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Gedik Yatırım, Kayserili öğrencilere kütüphane hediye etti

Gedik Yatırım’ın öğrencilere hediye ettiği üçüncü kütüphane Kayseri’de açıldı 

14 Mayıs 2024 Salı 10:37
Gedik Yatırım, Kayserili öğrencilere kütüphane hediye etti






Gedik Yatırım, Kayserili öğrencilere kütüphane hediye etti

 

Türkiye sermaye piyasalarının önde gelen kuruluşlarından olan Gedik Yatırım, geçen yıl başlattığı ‘Bir Kitap Bin Dünya’ projesi kapsamında üçüncü kütüphanesini Kayseri Melikgazi Bahçelievler Ortaokulu’nda açtı. Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, “Hem eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak hem de çocuklarımızın gelişimine faydalı olmak için diğer kentlerimize de kütüphaneler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitimin toplumsal gelişimin en büyük itici güçlerinden biri olduğu bilinciyle hareket eden Gedik Yatırım’ın, geçen yıl başlatılan ‘Bir Kitap Bin Dünya’ projesi kapsamında Kayseri Melikgazi Bahçelievler Ortaokulu’na kazandırdığı kütüphanenin açılışı, 13 Mayıs Pazartesi günü, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı bir törenle yapıldı. 

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, açılışta yaptığı konuşmada, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına büyük önem verdiklerini, bu doğrultuda şubelerinin bulunduğu kentlerde öğrencileri kütüphane ile buluşturduklarını belirterek şunları söyledi: “Okul kütüphaneleri, eğitimin en önemli araçlarından biridir. Çocukların eğitim hayatlarının henüz ilk yıllarında kitapla tanışmasına, içlerinde okuma-araştırma isteği doğmasına vesile olurlar. Özgüven sahibi, inisiyatif alan, motivasyonu yüksek, çözüm üreten, bilgi okuryazarı, dijital yurttaşların yetişmesinin yolu da yine okul kütüphanelerinden geçiyor. Biz de bu bilinçle geçen yıl Adana ve Balıkesir Gömeç’te açtığımız kütüphanelerin ardından Kayseri Melikgazi Bahçelievler Ortaokulu’ndaki öğrencilere bir kütüphane hediye ediyoruz. Hem eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak hem de çocuklarımızın gelişimine faydalı olmak adına diğer illerimizde de kütüphaneler açmaya devam edeceğiz.” Onur Topaç, her yıl 4 farklı bölgede kütüphane kurarak binlerce öğrencinin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kayseri Melikgazi Bahçelievler Ortaokulu’nda kurulan kütüphanedeki kitaplar, öğrencileri daha parlak bir geleceğe hazırlamak adına Gedik Yatırım çalışanları tarafından bağışlandı.

Gençleri ve kadınları sermaye piyasalarıyla tanıştırıyor

Gedik Yatırım, 32 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşlarından biri. Şirket, ülke genelinde 32 kentte 57’ye ulaşan konsolide şube ağıyla, yetişmiş insan kaynağıyla ve sürekli gelişen teknolojik altyapısıyla liderlik yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Sektörde istihdam artışına yaptığı katkının yanı sıra etkili, bilgili ve sermaye piyasalarında uzman kadrolar yetiştiriyor.

Sektörün gelişmesine, büyümesine öncülük eden bir kurum olarak Gedik Yatırım, düzenlediği yatırımcı seminerleriyle gençlerin sermaye piyasalarına ilgi duymalarını ve bu alanda kendilerini geliştirmelerini amaçlıyor. Bu kapsamda 2022 yılında başlatılan Gedik Yatırım Yatırımcı Seminerleri’nde şu ana kadar 22 kentte 2.500’ün üzerinde katılımcı nezdinde finansal okuryazarlığın ve bilincin artmasına destek verildi. 

Gedik Yatırım, #BuHisseOrtakOl mottosuyla gençler ve kadınlar başta olmak üzere yatırım ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Bu çerçevede sektörde öncü işlere imza atan şirket, 2022’de Voleybol Milli Takımlarımızın, 2023 yılında da Fenerbahçe Futbol A Takımının ana sponsoru oldu. Gedik Yatırım, 2024 ve sonrasında spor sponsorluklarını çeşitlendirmeye devam etmeyi planlıyor.

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Gedik Yatırım
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