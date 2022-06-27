Genç bilim insanı adayları Wu Sendromu için kolları sıvadı



Dünya'da pek çok insanı etkileyen Wu Sendromu için Sosyal Farkındalık oluşturmaya çalışan üniversiteli gençlerin oluşturduğu Genetopia Takımı yeni tedavi yöntemleri üzerinde çalışıyor. 5 moloküler, bioteknik ve genetik öğrencisinin yürüttüğü projenin temelleri 2020 yılında Dr. Ziya Taştan tarafından atıldı.

Zeynep Nur Keskin

Nadir hastalıklar arasında yer alan ve binlerce insanı etkileyen Wu Sendromu'nun tedavisi için aralarında Üsküdar Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı gençlerin kurduğu Genetopia Takımı Aleyna Yavuz, Zeynep Nur Keskin, Seyid Muhammed Seyid Amin Nazarzadeh, Mustafa Can Caner, Leyla Büyükdereli'den oluşuyor. Moloküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencilerinden oluşan takım, Wu Sendromu için gerekli tedavi yöntemleri geliştirmek ve nadir hastalıklara farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Aleyna Yavuz

GENETOPİA NEDİR?

Onlar birbirinden bağımsız gibi görünsede beraber oluşturdukları takımın birer bilim elçisi gibiler bu yarışmacı bilim gençleri ve yoğun hazırlık içerisinde oldukları bir yarışmaları var.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek yarışma Türkiyedeki üniversite öğrencileri arasında yapılan bir yarışma.

Leyla Büyükdereli

Her sene yarışma kurucuları tarafından 3 farklı nadir bir genetik hastalık seçiliyor.

Öğrenciler en az 3, en fazla 5 kişilik takımlardan oluşturularak çalışmak istedikleri nadir genetik hastalığı seçiyorlar. İki aşamadan oluşan yarışmada ilk aşama sosyal farkındalık oluşturma aşaması.

Ve en önemli ayaklardan biri olarak geçiyor.

Bu özel yarışmacı bilim gençleri sosyal farkındalık projesi bularak, küçük çalışmalarla beraber toplam 50 puana ulaşmak zorunda.

Onları tanımakta yarışmanın birer parçası.

Bu turu geçen her öğrenci “tedavi nasıl geliştirilir? Bir proje nasıl yapılır? CRISPR-CAS nedir, nasıl yapılır? “Başlıkları altında eğitim alacak ve tedaviyi geliştirmeye çalışacak.

Seyid Muhammed Seyid Amin Nazarzadeh

Wu Sendromu Nedir?

Williams sendromu (Williams-Beuren sendromu), 7. kromozomun uzun kolunda 26 genin silinmesiyle ortaya çıkan; ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal dominant geçen kalıtsal bir sendromdur. Genel gelişme geriliği izlenir, hastaların çoğu zayıftır.

Ses telleri felci nedeniyle ses kabadır. Hasta aktiftir ve mutlu bir görünüm (peri yüzü) ile aşırı dostça davranış sergiler. Uyku sorunları ve zeka geriliği olabilir.

Görülme sıklığı 30.000 doğumda 1'dir. Motor becerileri zor öğrenirler. Sosyal olarak aktiflerdir. Grup aktiviteleri ile gelişme gösterebilirler. Okuma-yazma becerilerini tamamlamakta zorlanırlar, çünkü el-göz koordinasyonu zayıftır. Bu nedenle çok tekrara ihtiyaç duyarlar. Yaşıtlarından daha çok, yaşça büyüklerle iletişim kurarlar, onları taklit ederler. Hafızaları güçlüdür. Düzenli olaylara ilgi duyarlar.

Williams Sendromu Nasıl Anlaşılır?

Williams sendromlu küçük çocukların çoğu benzer yüz görünümüne sahiptir. Bu özelikler; küçük kalkık burun, uzun üst dudak, geniş ağız, dolgun dudaklar, küçük çene ve göz çevresinde şişkinlik vardır. Mavi ve yeşil gözlü çocuklarda iriste büyüme ve beyaz lekeler olabilir. Yüz hatları yaş geçtikçe belirginleşir.



