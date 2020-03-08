Gençler projelerini teknoloji şenliğinde sergiledi

"Nesnelerin İnterneti" alanında eğitimlerini tamamlayan gençlerin projelerinden ulaşım, afet yönetimi ve acil durum başlıklı çalışmalar ilk üçe girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) iş birliğinde hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin çalışmaları devam ediyor. Atölyelere, 2018 eğitim döneminde başlayan ve Nesnelerin İnterneti eğitim programını tamamlayan öğrenciler, 7 Mart’ta projelerini sergiledi. İBB Fatih Spor Komplesi’nde düzenlenen şenliğe, atölye çalışmalarını sürdüren 1.100 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı. Ortaokul ve lise öğrencileri hazırladıkları projeler ile jüri karşısına çıktı. Şenlikte en yüksek puanı alarak derece yapan öğrenciler çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

135 TAKIM JÜRİ KARŞISINA ÇIKTI



Birikimlerini uygulamaya dökmeleri ve gelecekte katılacakları yarışmalara hazırlanmaları amacıyla gerçekleştirilen şenlik için öğrenciler, bir ay hazırlık yaptı. Takımlarını oluşturduktan sonra çalışmalara başlayan, 101’i ortaokul ve 34’ü lise öğrencilerinden oluşan toplam 135 ekip, afet yönetimi, çevre, eğitim, sağlık, tarım ve ulaşım kategorilerinde projeler yaptı. Gençler kendilerine verilen sürenin tamamlamasının ardından şenliğe katılarak projelerini elektrik, elektronik, makine ve bilgisayar mühendisleri ile yazılım uzmanlarından oluşan jüriye sundu.

DERECE YAPAN PROJELER ÖDÜLLENDİRİLDİ



Çözüm getirme, yenilikçi düşünme, uygulanabilirlik, sunum becerisi, takım uyumu gibi kriterler yönünden yapılan değerlendirmelerin sonunda Üsküdar ve Fatih Deneyap Atölyesi şubelerinden Teknodahiler ve Yedi Güzel Adam takımları üçüncü oldu. Yine Üsküdar şubesinde eğitim alan Ahududu takımı ile Pendik şubesinden Servo takımı ikincilik kürsüsüne çıktılar. Ortaokul ve lise düzeyinde yapılan değerlendirmeler kapsamında Fatih şubesinden katılan İntelcon birinciliği elde eden takım oldu. Esenler Deneyap şubesinden Volt isimli takım ise ortaokul kategorisinin birinciliğini elde etti. Günün sonunda dereceye giren takımlara gelecekte yapacakları çalışmalara ve katılacakları teknoloji yarışmalarına motive etmek için çeşitli ödüller verildi.

ULAŞIM, AFET YÖNETİMİ VE ACİL DURUM PROJELERİ BİRİNCİ OLDU



Şenlikte ortaokul kategorisinde birinci olan Volt takımının kaptanı Enes Genç projelerini anlattı. Genç, İspes ismini verdikleri proje ile ulaşım kartlarında meydana gelebilecek kırılma ve bozulmaları engellediklerini söyledi. Kart sistemini proje kapsamında ortaya koydukları bileklik sistemine çevirdiklerini belirten Genç, “Proje ile bakiye bilgilerini de bu bileklikler üzerinden yapabiliriz. Yine bu bileklikle kartların düşmesi, kaybolması ve kırılma sorununu ortadan kaldırabiliriz. Bunun için de bu bilekliği almaları yeterli olacak. Ulaşım kartı gibi okutularak çalışacak” dedi.

Lise kategorisinde birinci olan İntelcon takımının kaptanı Onur Aydın ise Elazığ’da yaşanan deprem, Van’daki çığ felaketi ve her gün meydana gelen trafik kazalarının projelerine esin kaynağı olduğunu belirtti. Rasp-Car ismini verdikleri proje ile doğal afetlerde ve trafik kazalarında ilk yardım ekiplerinin olay yerine en kısa sürede ulaşmalarını, afet ve kazaya en kısa sürede müdahale edilmesini amaçladıklarını anlattı. Sistemin araçlarda kullanılması ve sensörler aracılığı ile devreye girmesi esasına dayandığını belirten Aydın şunları söyledi:

“Diyelim ki bir kaza meydana geldi. Arabadaki sensörler bu kazayı algılıyor ve bir alarm sistemi devreye giriyor. Eğer araç içindekilerin bilinci açıksa ve sensöre bağlı butonlara basarsa, acil yardım ekiplerine bildirim yapılmıyor. Ancak araç içindekiler, bu butonu kullanmazsa sistem bir sorun olduğunu, sürücünün ya da araç içindekilerin acil yardıma ihtiyacı olduğunu algılayıp bir uygulama vasıtasıyla konumunu ve acil mesajını ilgili yerlere yolluyor. İlerisi için AFAD ve Sağlık Bakanlığı ile bir sunucu oluşturulmasını düşündük. Bunu yapabilirsek sistem hem daha çabuk bu bilgileri yollayacak, hem de acil yardım ekipleri daha kısa sürede afete ya da kazaya müdahale edecek.”

ATÖLYELER 13 İLÇEDE 25 DERSLİKTE EĞİTİMLERE DEVAM EDİYOR



Deneyap Teknoloji Atölyeleri, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 13 ilçede ve 25 derslikte faaliyet gösteriyor. Teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması, teknoloji üretimi ve geliştirilmesi konusunda projeler üretebilen gençlerin yetişmesi amacıyla hayata geçirilen atölyelere 4. ve 5. ile 8. ve 9. sınıf öğrencileri sınavla katılabiliyor. Yaratıcı gençleri ve projeleri ülkeye kazandırmayı hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimler 36 ay sürüyor. Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri ve Mobil Uygulama, İleri Robotik, Yapay Zeka, Enerji Teknolojileri, Nanoteknoloji ve Malzeme Birimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri ve Siber Güvenlik branşlarında verilen ücretsiz eğitimlere halen 1.500 öğrenci devam ediyor. Eğitimlere katılmak isteyenler, tarih ve yerleri www.deneyap.org adresinde belirtilen sınavlara girip başarılı olmaları durumunda atölyelere kabul ediliyor.