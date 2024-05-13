Günsan Elektrik’ten “Elektrikçiler Şampiyonası” ile başarı üstüne başarı

Alçak gerilim tesisatı ekipmanları sektörünün önde gelen firmalarından Günsan Elektrik, geçtiğimiz yıl düzenlediği “Günsan Elektrikçiler Şampiyonası” yarışması ile Titan Awards ve Best Of Sales Awards ödüllerine layık görüldü.

Geleceği şekillendiren yaklaşımları anahtar, priz ve elektrik ekipmanlarına entegre eden Günsan Elektrik, Türkiye’de bir ilk özelliği taşıyan “Günsan Elektrikçiler Şampiyonası” yarışması ile uluslararası başarılara imza atmaya devam ediyor. Özelden kamuya, kâr amaçlıdan kar amacı gütmeyen kuruluşlara kadar tüm kuruluşları ve başarıları onurlandırmak amacıyla düzenlenen Titan Awards’ta, yılın en başarılı elektrikçilerinin seçildiği şampiyona ile Partner Engagement Event (İş Ortağı Etkileşimi Etkinliği) Gold Winner ve B2B Event Siver ödüllerine layık görülen Günsan Elektrik, Türkiye’de satış ve pazarlama ekosistemini bir araya getiren Sales Network’ün BOSA ( Best Of Sales Awards) Ödülleri’nde Ticari Pazarlama Uygulamaları alanında ise 2. oldu.

“Bizim için büyük bir gurur kaynağı”

Şampiyona ile birçok ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Günsan Elektrik Genel Müdürü Erhan Kaya, “Günsan Elektrik olarak, geçtiğimiz yıl Türkiye’de bir ilke imza atarak gerçekleştirdiğimiz “Günsan Elektrikçiler Şampiyonası” ile üç farklı ödül daha almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonanın, sadece bir yarışma değil, sektörün geleceğine ışık tutan bir platform olması ve sektörde fark yaratması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Gelecek dönemde de benzer etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İş stratejilerinden ilham veren marka kampanyalarına kadar hepsini değerlendiriyor

İş dünyası, marka ve reklamcılık dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerdeki olağanüstü başarıları ödüllendiren Titan Awards, TITAN İş Ödülleri, TITAN Mülkiyet Ödülleri, TITAN İş Dünyasında Kadınlar Ödülleri, TITAN Sağlık Ödülleri, TITAN İnovasyon Ödülleri ve TITAN Marka Ödülleri kapsamında gerçekleştiriyor. İş ödülleri çerçevesinde; çığır açan iş stratejilerinden teknolojideki devrim niteliğindeki gelişmeler ve ilham verici marka kampanyalarına kadar kalıcı etki yaratan tüm kurumlara ışık tutuyor.