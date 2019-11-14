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Güzel Sanatlar Lisesi'nde çirkin uygulama 

Bartın Güzel Sanatlar Lisesi yönetimi, sanatçı adayı gençlerin malzemelerini merdiven boşluğuna atarak öğrencileri cezalandırdı. 

Güzel Sanatlar Lisesi'nde çirkin uygulama 

Bartın Güzel Sanatlar Lisesi yönetimi, sanatçı adayı gençlerin malzemelerini merdiven boşluğuna atarak öğrencileri cezalandırdı. 

14 Kasım 2019 Perşembe 17:20
Güzel Sanatlar Lisesi'nde çirkin uygulama 

Güzel Sanatlar Lisesi'nde çirkin uygulama 


Adı Bartın Güzel Sanatlar Lisesi, estetik kaygıların hakim olduğu bir eğitim kurumu çağrıştırsa da, okul yönetiminin bu tür duyarlılığı henüz gelişmemiş. Öğrencilerin resim malzemelerini, çantalarını, koridorlara fırlatan temizlik görevlilerine, okul yönetimi destek verdi. Okul müdürü, ders malzemelerini eve götürmeye öğrencileri suçlayınca aileler duruma tepki gösterdi. İşte o haberin detayları.

Bartın Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrencilerin sınıflarda bulunan çalışma çantaları ve resim kağıtları merdiven boşluğuna atıldı. Okul Müdürü Mehmet Coşan, öğrencilerin tüm uyarılarına rağmen ders materyallerini eve götürmediklerini, sınıflarda temizlik yapılamadığını belirterek, “Biz de bunların atılacağını söylememize rağmen tüm öğrencilerin eşyalarını müsait bir yerde muhafaza ettik” dedi. Öğrencilere 'Ders malzemelerini koyacak yer göstermek' yerine sağa sola fırlatılması talimatını veren okul müdürüne aileler sert tepki gösterdi

​Bartın Güzel Sanat Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin sınıflarda tuttuğu eve götürmediği çalışma çantaları, resim kağıtları okulun en alt katında merdiven boşluğuna atıldı. Merdivenlere dağılan eşyaları gören öğrenciler durumu cep telefonu ile kaydederek, sosyal medya hesaplarında paylaşarak tepki gösterdi. Merdivenlere atılan eşyalar daha sonra merdiven boşluğuna düzgün şekilde konuldu.


Okul Müdürü Mehmet Coşan, “Öğrenciler bütün eşyalarını sınıflarda uygun olmayan yerlere bırakıyorlar. Eve kitap, çanta, defter ve malzeme gitmediği için ders çalışamıyorlar ve de başarısız oluyorlar. Bir de sınıflarda sıraların gözünde ve üzerinde bırakılan kitaplar nedeniyle sınıflarda temizlik yapılamıyor. Biz de tüm uyarılara rağmen, bunların atılacağını söylememize rağmen sınıfta eşya bırakan tüm öğrencilerin eşyalarını müsait bir yerde muhafaza ettik. Velilere düşen görev ise öğrencilerini sorgulayıp, neden ders materyallerini eve getirip ders çalışmadıklarını, bu yüzden başarısız oldukları konusu irdelemeleri gerekir” dedi.

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