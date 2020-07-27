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Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı

İlk defa bir öğrenci topluluğu sektöre katkı amaçlı kitap çıkardı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:15
Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı

Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı bünyesinde faaliyet gösteren İAÜ PR Atölye’nin üye öğrencileri, düzenlemiş oldukları etkinlikleri “Halkla İlişkiler Buluşmaları-I” adlı kitapta topladı.


İAÜ PR Atölye öğrencileri tarafından çıkarılan kitapta, sektörle ilgili güncel konular ve sektör profesyonellerinin geçmiş, günümüz ve gelecek açısından halkla ilişkileri ele alış biçimleri yer aldı. Kitapta Necla Zarakol, Cem Tanrıkılıcı, Evren Yüzügüzel, Ender Gören, Dilek Aydoğdu, Ergün Gümrah, Savaş Ceneviz, Sibel Selvi Arslantürk, Derya Aslan, Nesrin Gündüz, Gökay Çako, Fatih Göçen, Tülin Çeneli Dönmez, Dilek Aydoğdu ve Karolin Ergin gibi sektör profesyonellerinin görüşlerine yer verildi. 

Türkiye’de İlk Meslek Farkındalığı Projesi “Mesleğimin Farkında Ol!” projesine de imza atan İAÜ PR Atölye, halkla ilişkiler mesleğinin bilinirliği ve saygınlığı adına çalışmalarını sürdürürken, öğrencilerin sektörü yakından tanıması için de faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda söyleşilere katılan, sektörde 48 yılını geride bırakan Zarakol İletişim Ajans Başkanı Necla Zarakol, “Türkiye’de Halkla İlişkilerin Dünü, Bugünü ve Yarını” adlı söyleyişinde halkla ilişkilerin geçtiği zorlu süreci ve halkla ilişkiler ve dijital medya arasındaki durumu değerlendirdi. 

Goodworks İletişim Ajans Başkanı Ergün Gümrah ise halkla ilişkiler sektörünün entelektüel yapıya sahip olduğunu ve artık günümüzün sloganın “Yarını düşünmek” olduğunu dile getirirken, Eczacıbaşı Holding Medya İlişkileri Direktörü Cem Tanrıkılıcı da halkla ilişkiler ve medya ilişkilerine değindi. Ünite İletişim’den Ender Gören halkla ilişkilerde önemli sorunlardan biri olan ölçme ve değerlendirme konusunu ele alırken, Mitsubishi Electric Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz küresel markaların yerelleşme faaliyetlerini anlattı. 

İAÜ PR Atölye’nin 2017-2019 yılları arasında düzenlediği “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğrencileri Sektörle Buluşuyor” etkinlikleri kapsamında konuk olan sektör temsilcilerinin konuşmalarının ve görüşlerinin yer aldığı bu kitap, etkinliklerin kalıcı hale gelmesini ve bölüme yeni gelen öğrencilerin de bu deneyimlerden faydalanması için önemli bir çalışma olarak dikkat çekiyor.  

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