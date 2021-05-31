Hayalini Tasarlayan liseli gençler yarıştı | Ödül kazananlar açıklandı

Liseli gençler teknolojiyle hayallerini baştan yazıyor

Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle hayata geçirilen “Hayalini Tasarlayanlar” projesi kapsamında finale kalan 10 ekip arasından ilk üçe giren projeler 27 Mayıs günü canlı yayınlanan bir çevrimiçi törenle açıklandı.

İzmir ilinden Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden “Çok Amaçlı Soğuk Zincir Takip Edici” projesini üreten öğretmen Ercan Kaçmaz ve öğrencileri yapılan değerlendirme sonucunda birinci seçildi. Kastamonu ili Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden “Akıllı Mandıra” projesiyle katılan öğretmen Muhammet Darıcıoğlu ve öğrencileri ikinciliği, Sakarya ili İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden “Akıllı Ev Sistemleri” projesiyle öğretmen Ümit Bülbül ve öğrencileri üçüncülüğü kazandı. Yarışmaya katılan 30 projeye 500 TL hediye çeki, ilk 3 projeye bilgisayar, projede görev alan öğrencilere farklı miktarlarda hediye çekleri verilecek.

“ Çok Amaçlı Soğuk Zincir Takip Edici” projesiyle birincilik ödülü İzmir’e

Hayalini Tasarlayanlar’da birinci olan Çok Amaçlı Soğuk Zincir Takip Edici projesi ile aşı, ilaç ve gıda maddelerinin muhafaza edildiği dolapların istenilen dereceler arasında kalması amacıyla geliştirilen sistem ile dolap içi sıcaklık değerinin mobil bir sistemle takibi sağlanıyor. Ayrıca enerji sarfiyatını ve gıda maddelerinin bozulmasını önlemek amacıyla dolap kapaklarının açık kalması durumunda sistem uyarı veriyor.

“Akıllı Mandıra” projesiyle ikincilik Kastamonu’ya

Yeterli oksijen olmayan ahırlarda artan amonyak ve metan gazının sebep olabildiği verem hastalığını önlemek hedefiyle hazırlanan “Akıllı Mandıra” projesi, bu gazların artışını tespit edip uyarı veriyor, otomatik fanları çalıştırıp ortamı havalandırıyor, ısı ve nem oranlarını çiftçinin cep telefonundan görebilmesini sağlanıyor. Ayrıca, ahır zeminini otomatik olarak temizleyen bir robotik sistem de projeye entegre edildi. Otomatik kaşınma düzeneği ise hayvanların bu ihtiyacını da karşılıyor.

“Akıllı Ev Sistemleri” projesiyle üçüncülük Sakarya’ya

Evde olmadığımız zamanlarda evi ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi ihtiyaçlarını uzaktan yönetmeyi amaçlıyor. Ayrıca, projenin sunduğu diğer faydalar arasında atık suların filtrelenme ve dinlendirme işlemlerinden sonra depolanıp bahçe sulamasında, yağmur suyunun depolanıp bahçe ve yeşil alan sulamasında kullanılması sayılabilir.

Tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla 47 yıldır özellikle eğitim alanında kapsayıcı ve erişilebilir çalışmalar yürüttüklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Vakfımızın odağına aldığı gruplardan birini de gençler oluşturuyor. Türkiye’de gençlerin güçlenmesine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayan projeleri çok önemsiyoruz. Bu kapsamda destek verdiğimiz ‘Hayalini Tasarlayanlar’ projesi bu sene 4. yılında pandemi koşullarına rağmen öğretmen ve öğrencilerin öğrenme azmi sayesinde çok güzel ilerledi. Projenin yeni döneminde arduino kitler ile online olarak proje üretmek için uygulama atölyeleri gerçekleştirildi; uzman ve mentor desteği ile öğretmenlerin kapasite gelişimleri desteklendi; eğitimler, webinarlar ve ödüllerle heyecanlı bir süreç sunuldu. Eğitim açısından zorlu günlerden geçtiğimiz bu dönemde öğretmenlerin ve öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen bu projeye katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

COVID-19 pandemisinde Millî Eğitim Bakanlığı onaylı herkese açık çevrimiçi içeriklerle desteklenen projede, öğretmenlere ve öğrencilere, geleceğin teknoloji dünyasında ihtiyaç duyacakları yetkinliklerin kazandırılması hedeflendi. Ücretsiz çevrimiçi ders portalındaki videolarla öğretmenler ve öğrenciler donanım, yazılım, tasarım ve proje geliştirme gibi önemli konularda kendilerini geliştirme olanağı buldular.

Türkiye’nin her yerinden öğretmenlerin katılabildiği Hayalini Tasarlayanlar Projesi, öğretmen ve öğrencilerin bilgiye erişmelerine ve yaşadıkları sorunlara farklı bir bakış açısı geliştirmelerine olanak sağladı. Portalda yer alan çevrimiçi ders videoları; Elektroniğin Temelleri ve Arduino ile Programlama, Algoritmik Düşünme ve Python ile Programlama, Proje Yönetimi, Tasarım İlkeleri ve Üç Boyutlu Tasarım konularını kapsıyor.