İBB AKOM ve AKUT Vakfı'nın afet eğitimleri başladı



Mahalle Afet Gönüllü Sisteminin Oluşturulması ve Yaygınlaştırılması” hedefiyle İBB AKOM ve AKUT VAKFI tarafından İstanbul genelinde başlatılan “Toplanma Alanlarında Organizasyon ve İlk Müdahale Ekibi” adlı toplum bilinçlendirme eğitimleri kapsamında 5.450 vatandaşa ücretsiz afet eğitimi veriliyor. "İstanbul Seninle Güvende!" sloganıyla başlatılan Afet Gönüllüleri projesinin ilk eğitimi 1 Ekim 2022 Cumartesi sabahı, AKUT VAKFI'nın Kartal Yerleşkesinde yapıldı.

Başta beklenen İstanbul depremi olmak üzere, İstanbul ve genelinde meydana gelebilecek tüm afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak için AKUT VAKFI-Kartal Belediyesi Toplum Afet Bilinçlendirme ve Lojistik Merkezi'nde gerçekleşen "İlk Müdahale Ekibi" eğitimi kapsamında; AKUT VAKFI eğitmenleri, kursiyerlere ilk yardım ve yaralı taşıma tekniklerini anlattı.

AKUT VAKFI Başkanı Nasuh Mahruki çalışmalara değindi:

AKUT VAKFI Başkanı Nasuh Mahruki, “Toplanma Alanlarında Organizasyon eğitimimiz ile başta deprem olmak üzere tahliye gerektiren doğa veya insan kaynaklı tüm afet ve acil durumlarda; Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında toplanma alanlarında görev almak üzere yetkilendirilmiş görevliler bölgeye ulaşana kadar, paniğin engellenmesi ve en acil ihtiyaçların tespit edilebilmesi amacıyla mahallelerdeki gönüllülere bir dizi eğitim vererek deprem sonrası kaos kaynaklı ikincil riskleri minimize etmeyi hedefliyoruz. Bu eğitimler ile gönüllülerimize olası afet veya acil durumlarda toplanma alanlarında organize olmayı ve ihtiyaçları sınıflamayı anlatıyoruz.” dedi.

“5 bini aşkın vatandaşımıza sunmayı planladığımız bu eğitim ile yetkililer bölgeye ulaşana kadar yaşanacak kaosun önüne geçmeyi; engelli ve hasta bireyler, bebekler, yaş almış mahalle sakinleri gibi kırılgan grupların maruz kalacakları tehlike riskini bertaraf etmeyi; çocukların ve evcil hayvanların kaybolmasını engellemeyi; varsa yaralıları yetkililerle buluşturacak iletişimi ivedilikle sağlamayı ve böylelikle halkımızın zarar görebilirliğini en aza indirmeyi amaçlıyoruz.” diyen Nasuh Mahruki, İME-İlk Müdahale Ekibi eğitimlerinin ise afet sonrası 12 saat içerisinde ulaşılabilecek kazazedelere yönelik olarak planlandığını aktardı.

“450 vatandaşımıza sunmayı planladığımız bu eğitim ile akredite arama-kurtarma ekipleri bölgeye ulaşana kadar, ağır teknik ekipman kullanmaksızın kurtarılabilecek kazazedelere ulaşarak can kayıplarını minimize etmeyi amaçlıyoruz. Bina kontrolü, bina tahliye, kazazedenin yer tespiti, ulaşma, sedyeleme-sabitleme ve yaralıyı güvenli alana nakil etaplarından oluşan bu eğitimin içerisinde afet ilk yardımını da anlatıyoruz.” diyen Nasuh Mahruki, AKUT VAKFI gönüllülerinin 30 yıla yaklaşan afet ve acil durum yönetimi tecrübesinden yola çıkarak başlattıkları eğitim projesine katkı sunan tüm kamu görevlilerine ve paydaş sivil toplum örgütlerine teşekkürlerini iletti.



Projenin destekçileri:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde, İBB AKOM yürütücülüğünde gerçekleşen ve İstanbul İftaiyesi tarafından da önemle desteklenen projenin eğitim ayağını üstlenen AKUT VAKFI’na; Kartal Belediyesi ve Maltepe Belediyesi'nin yanı sıra TRAC, İHTİYAÇ HARİTASI, HAYATA DESTEK, ÇYDD, İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ, MAKUT, İSTANBUL ARAMA KURTARMA, NESAR, Motorlu Kuryeler Federasyonu, İNOGRA, TAP gibi pek çok sivil toplum örgütü de destek veriyor.

Yıl sonunda bitmesi planlanan proje kapsamında eğitim almak isteyen vatandaşlar, AKOM’un web sayfasından “Afet Gönüllüleri” sekmesine tıklayarak başvuruda bulunabilirler.

Proje kapsamında eğitim almak için: http://akom.ibb.istanbul/afet-gonulluleri/