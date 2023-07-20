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İBB'den üniversite adaylarına tercih desteği

İBB’nin ücretsiz danışmanlık hizmetinden dileyen herkes faydalanacak. İstanbul’un 22 meydanına Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri kuruldu

20 Temmuz 2023 Perşembe 22:09
İBB'den üniversite adaylarına tercih desteği

İBB'den üniversite adaylarına tercih desteği

Tercih danışmanları ve alanında uzman rehberler, İstanbullu gençler için meydanlarda olacak. İBB’nin ücretsiz danışmanlık hizmetinden dileyen herkes faydalanacak. İstanbul’un 22 meydanına Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri kuruldu. Bugünden başlayarak 4 Ağustos tarihine kadar ihtiyaç duyan tüm gençler bu hizmetten yararlanabilecek.     

17-18 Haziran’da YKS sınavına giren öğrenciler üniversite tercihlerini yapmaya başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul’un meydanlarında gençlere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek.

UZMANLAR TÜM KRİTERLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAK

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verecek olan İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, YKS’ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlayacak. İstanbul’un 22 meydanında kurulan merkezlerde gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için destek verilecek. 

 ‘ALO 153’ İLE DESTEK TÜM TÜRKİYE’YE 

İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezlerinde 154 kişilik bir ekip tercih döneminin sonuna kadar 10.00 - 19.00 saatleri arasında gençlere danışmanlık yapacak. Sabit hizmet noktalarının yanında, hastalık ve ulaşım mazereti olanlar da Alo 153 Çözüm Merkezi ile 0212 153 00 00 numaralı telefonu arayanlar danışmanlık hizmetini alabilecek. Uzman ekipler yüz yüze görüşmek için mazereti olanların evine kadar gidecek.  

Ayrıca tüm adaylar, tercih.ibb.istanbul adresinde yer alan tercih sistemini kullanarak listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM’nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecekler.

GEÇEN YIL 71 BİN GENÇ DESTEK ALDI

2022 yılında 71 bin gencin destek aldığı İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nin bulunduğu adresler şöyle:

Avrupa Yakası

1.    Bağcılar Meydanı

2.    Bahçelievler Şirinevler Meydanı

3.    Bakırköy Meydanı

4.    Beylikdüzü Meydanı

5.    Beyoğlu Taksim Meydanı

6.    Beşiktaş Meydanı

7.    Esenler Meydanı

8.    Esenyurt Meydanı

9.    Fatih Aksaray Meydanı

10.  Gaziosmanpaşa Meydanı

11.  Silivri Meydanı

12.  Sultangazi Meydanı

13.  Şişli Meydanı

Anadolu Yakası  

14.  Beykoz Meydanı

15.  Çekmeköy Meydanı

16.  Kadıköy Meydanı

17.  Kartal Meydanı

18.  Pendik Meydanı

19.  Sultanbeyli Meydanı

20.  Şile – Yeryüzü Pazarı

21.  Ümraniye Meydanı

22.  Üsküdar Meydanı

Anahtar Kelimeler:
İBBYKSÖSYMTercih Desteği
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