Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB'den üniversite öğrencilerine maddi destek

İBB, üniversite öğrencilerini kapsayan paketinde yıl boyunca gençlere 3 bin 200 TL eğitim desteği verecek, başvurular 5 ekimde açılıyor.

01 Ekim 2021 Cuma 12:01
İBB'den üniversite öğrencilerine maddi destek

İBB'den üniversite öğrencilerine maddi destek


İBB, üniversite öğrencilerine 3 bin 200 TL eğitim desteği sağlayacak. Başvurular, 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, İBB’nin https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ sitesi üzerinden taleplerini iletecek. 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen yardımdan bugüne kadar 63.192 öğrenci yararlandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019’dan bu yana üniversite öğrencilerini destekliyor.

Bu yıl öğrenci başına 3 bin 200 TL destek sağlanacak. ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ programı kapsamında bugüne kadar toplam 63.192 öğrenciye ödeme yapıldı. 

Destek için başvuran aday öğrenciler değerlendirmeye alınacak. ’İBB Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği’ne göre başvurusu onaylanan üniversite öğrencilerine maddi destek sağlanacak. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başvuruları, 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ web sitesi üzerinden alınacak.

Anahtar Kelimeler:
İBBBursKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Matematik Dersinde Nasıl Daha Başarılı Olursunuz?
Matematik Dersinde Nasıl Daha Başarılı Olursunuz?
Cerrahi maske ve yara bantları okul çantalarına giriyor
Cerrahi maske ve yara bantları okul çantalarına giriyor
Dr. Fatih Birol, TIME Dergisi’nin “2021 Yılının En Etkili Kişileri” listesinde 
Dr. Fatih Birol, TIME Dergisi’nin “2021 Yılının En Etkili Kişileri” listesinde 
Okula uyum sürecinde 8 öneri 
Okula uyum sürecinde 8 öneri 
Avrasya Federasyonu'ndan göçmen öğrenciler için yardım çağrısı
Avrasya Federasyonu'ndan göçmen öğrenciler için yardım çağrısı
Toplu ulaşımda eğitim seferberliği
Toplu ulaşımda eğitim seferberliği
Bursa'da yurt rezaleti | Yüzlerce genç kız ortada kaldı
Bursa'da yurt rezaleti | Yüzlerce genç kız ortada kaldı
İBB'den üniversite öğrencileri için yurt
İBB'den üniversite öğrencileri için yurt
Pandemide Okula Başlayan Çocuk ve Aileler için 12 Öneri!
Pandemide Okula Başlayan Çocuk ve Aileler için 12 Öneri!
İBB tarihinde bir ilk | İBB kız öğrenci yurtları hazır
İBB tarihinde bir ilk | İBB kız öğrenci yurtları hazır

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim