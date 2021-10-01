İBB'den üniversite öğrencilerine maddi destek
İBB, üniversite öğrencilerine 3 bin 200 TL eğitim desteği sağlayacak. Başvurular, 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, İBB’nin https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ sitesi üzerinden taleplerini iletecek. 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen yardımdan bugüne kadar 63.192 öğrenci yararlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019’dan bu yana üniversite öğrencilerini destekliyor.
Destek için başvuran aday öğrenciler değerlendirmeye alınacak. ’İBB Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği’ne göre başvurusu onaylanan üniversite öğrencilerine maddi destek sağlanacak. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başvuruları, 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ web sitesi üzerinden alınacak.