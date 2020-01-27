İBB Eğitim yardımında yeni başvurular başladı



İBB’nin “Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı” projesinde koşulları taşıyan toplam 12 bin 334 öğrenci yardım almaya hak kazandı. Kriterleri tutmadığı için yardımdan faydalanamayan 2 bin 605 öğrenci yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak. Kalan 15 bin kişi için yeni başvurular alınmaya başlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesi vaatlerinden olan eğitim yardımı hayata geçirildi. “Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı” için 108 bin 528 öğrenci başvuruda bulundu.



İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre belirlenen 12 bin 334 üniversiteli eğitim yardımı almaya hak kazandı. Toplam 3 bin 200 TL olarak belirlenen yardımın ilk taksiti olan 1.200 TL, Aralık ayında ödendi.



Başvurusu olumlu olan 5 bin 254 kişi ise başvuru koşullarını karşılayamadığı için evrak kontrolü olumsuz sonuçlandı. Sonuçlara beyan uyumsuzluğu, not ortalaması, Açık Öğretim ve Ön Lisans öğrencisi olmak, son sınıfta olmak ve diğer kurumlardan burs almak gibi sebepler etkili oldu.



NOT ORTALAMASI DÜŞÜRÜLDÜ, BURS ALMA ŞARTI KALDIRILDI

İBB Yönetimi, 30 bin öğrenci hedefine ulaşılması için yeni bir çalışma başlattı. Kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmesine karar verildi.



Çalışma kapsamında, eğitim yardımı kriterlerinde de iyileştirmeye gidildi. Buna göre; 4 üzerinden 2,5, 100 üzerinden 60 olan not ortalaması; 4 üzerinden 2, 100 üzerinden 53 olarak revize edildi. Başka bir kurumdan burs alamama şartı da başvuran kişilerin dezavantajlılık durumu gözetilerek kaldırıldı.



YENİ BAŞVURULAR BAŞLADI

Yeni şartlarla 15 bin öğrenciye daha eğitim yardımı verilmesi için başvurular, gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular, 6 Şubat tarihinde sona erecek. 7 – 9 Şubat arasında yapılacak değerlendirmenin ardından 10 Şubat’ta eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi www.ibb.istanbul sitesi yayınlanacak.

Öğrenciler belgelerini 11 – 22 Şubat tarihleri arasında teslim edecek. İhtiyaç olursa 25 Şubat’ta yedek liste açıklanacak.



İBB, 2020-2021 yılı için daha çok öğrenciye, daha yüksek miktarda eğitim yardımı yapabilmek için hazırlıklara da şimdiden başlandı.