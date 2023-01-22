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İBB ekibi Dünya Robot Yarışlarına katılacak

İBB Teknoloji Atölyeleri’nin 2022 mezunlarından oluşan 40 kişilik özel grup, ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarda öğrendiklerini hayata geçirecek.

22 Ocak 2023 Pazar 15:07
İBB ekibi Dünya Robot Yarışlarına katılacak

Hedef Dünya Robot Yarışları


Yapay zeka, robotik programlama ve tasarım alanında ileri düzey eğitim verilen öğrenciler, önce İstanbul First Robotics Competition’da sınırlarını zorlayacak. Ardından da Dünya Robot Yarışları’nda İBB’yi temsil edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde faaliyet gösteren İBB Teknoloji Atölyeleri, geçtiğimiz yıl 1.355 mezun verdi. İstanbullu öğrenciler, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi, Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, Beyoğlu Zemin İstanbul, Güngören İBB Erdem Beyazıt Kültür Merkezi ve Pendik Dolayoba olmak üzere 8 lokasyonda yer alan atölyelerde dersler aldı. Mobil uygulama geliştirme, yapay zekâ, robotik uygulamaları gibi dersleri başarıyla tamamladı. 

40 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU

Atölye çalışmaları kapsamında mezun olan öğrencilerin arasından 40 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Öğrenciler, 2021-2022 döneminde yapılan sınav başarı puanlarına, eğitimlere gösterdikleri devam durumlarına, derslere katılımlarına ve sene sonunda yapılan sınav sonuçlarına göre belirlendi. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden 20 kişinin; 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden de 20 kişinin belirlenmesiyle toplamda 40 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Takımların yapay zeka, robotik programlama ve tasarım konularında alacakları ve yıl boyunca edecek olan ileri düzey eğitimler de başladı.  

ÖĞRENCİLERE ÖZEL ÇALIŞMA ÜSSÜ

Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde sadece kendileri için oluşturulan özel atölyede çalışmalara başlayan öğrenciler eğitimlerin sonunda yapacakları robot projeleriyle İBB adına ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacaklar.  

İLK YARIŞMA 23 MARTTA BAŞLAYACAK

Ekiplerin katılacakları ilk yarışma lise düzeyinde olacak 23 ve 26 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul First Robotics Competition’a (FRC) katılacak öğrenciler, yarışmanın Ankara etabına ve Romanya’da yapılacak olan Dünya Robot Yarışları’na da (WRO) katılabilecek.   

6. ve 7. sınıf düzeyindeki öğrenciler ise eleme usulü ile düzenlenecek olan yarışmalara katılacak. İlk olarak farklı tarihlerde Ankara ve İzmir’de yapılacak olan FIRST® LEGO® League Challenge Turnuvalarında (FLL) boy gösterecek öğrenciler bu yarışmalardan alacakları puanlara göre Amerika LEGO® League Challenge  Turnuvası’na katılmaya hak kazanacak. Öğrenciler bu turnuvalardan bağımsız olarak Almanya’da gerçekleştirilecek olan 2023-2024 Dünya Robot Yarışlarında da İBB’yi temsil edebilecekler. 

 
 

Anahtar Kelimeler:
İBBRobotRobotikDünya Robot YarışmasıYapay Zeka
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