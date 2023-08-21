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İBB yurtlarına başvurular başladı

İBB, 2023-2024 akademik yılında 14 yükseköğrenim öğrenci yurdunda üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacak. Yurtlara kayıtlar bugün başladı. 

21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:10
İBB yurtlarına başvurular başladı

İBB yurtlarına başvurular başladı

İBB, üniversite öğrencilerine barınma imkanı sunduğu yurtların sayısı ve kapasitesini genişletiyor. 4 yeni yurtta daha öğrencileri ağırlamaya hazırlanan İBB, 2023-2024 akademik yılında 14 yükseköğrenim öğrenci yurdunda üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacak. Yurtlara kayıtlar bugün başladı. 

Bu yıl 5 bin 191 yatak kapasitesiyle hizmet verecek İBB’nin yurtlarına başvurular bugün başladı. yurt.ibb.istanbul web adresinden alınacak başvurularda; öğrencilerin T.C. vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, ailelerinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması ve 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak. Online olarak alınacak başvurular için 7 günlük bir süre tanınacak. Web sitesinde başvuru ekranı 27 Ağustos gece 23:59’a kadar açık olacak. Başvuru sonuçları da yine aynı web sitesinden duyurulacak. 

14 YURTTA 5 BİN 191 YATAK KAPASİTESİYLE HİZMET VERİLECEK 

2021 yılında açtığı yurtlarla üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunmaya başlayan İBB, yurt sayısını ve hizmet verdiği öğrenci sayısını her yıl artırıyor. 3 kız öğrenci yurdunda 622 yatak kapasitesiyle başladığı hizmet ağını genişleten İBB, geçtiğimiz yıl 10 yurda ve 2 bin 800 yatak kapasitesine ulaştı. Geçtiğimiz mayıs ayında Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu’nun da açılışını yaparak 2023-2024 akademik yılına hazır hale getiren İBB, 3 yeni yurdu daha hizmete açacak. Böylece, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından barınma hizmeti sunulacak yurtların sayısı 14’e çıkarken (8 kız, 6 erkek), yatak kapasitesi de 5 bin 191 olacak. Kız öğrenci yurtlarının yatak kapasitesi 2 bin 849, erkek öğrencilerin yatak kapasitesi ise 2 bin 342 olarak hizmet verecek. 

KİMLER BAŞVURABİLECEK? 

İBB Yurtlarına başvurularda öğrencinin T.C. vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması şartları aranacak. 

YURT ÜCRETİNE KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DAHİL 

Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecek. Ev sıcaklığı ve konforunda hizmet veren İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücretinin ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil bin 300 TL olması planlanıyor. 

SONUÇLAR WEB SİTESİNDE DUYURULACAK 

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvurularının sonuçlarına 11 Eylül’den sonra yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecek. 15-21 Eylül tarihleri arasında (5 iş günü) asil listede yer alan öğrenciler, 23-29  Eylül tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler 09.00-19.00 saatleri arasında İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecek. Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da web sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin kayıtları alınmayacak. 

Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yurtları: 

  1. Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 
  2. Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 1 
  3. Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2 
  4. Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 
  5. Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 
  6. Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 
  7. Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 
  8. Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 
  9. Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 
  10. Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 
  11. Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu 
  12. Küçükçekmece Kız Öğrenci Yurdu 
  13. Küçükçekmece Erkek Öğrenci Yurdu 
  14. Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu 

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