İHÜ Lisans ve Lisansüstü Öğrencilere Kariyerlerinde Rehberlik Edecek

İbn Haldun Üniversitesi'nde açılan ‘Kariyer Merkezi’ lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik gelecekleri de dahil olmak üzere, tüm kariyer planlarını yapmalarında yol gösterici olacak.

‘Araştırma Üniversitesi’ olarak konumlanan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Başakşehir Külliyesi’nde hizmete açtığı ‘Kariyer Merkezi’ ile lisans ve lisansüstü öğrencilere kariyer yolculuklarında rehberlik edecek.

Türkiye’deki pek çok kariyer merkezinin aksine sadece lisans öğrencilerine değil, lisansüstü öğrencilerine de destek vermeye hazırlanan; bu anlamda da benzersiz bir hizmet sağlayacak.

İHÜ Kariyer Merkezi, iş hayatında yer almak isteyen öğrencileri desteklerken, kariyerini akademik alanda inşa etmek isteyen öğrenciler için de danışmanlık verecek bir yapıda kuruldu.

İHÜ Kariyer Merkezi ayrıca, pandemi nedeniyle evde vakit geçiren öğrenciler için kariyer konusunda önemli ipuçları verebilecek akademisyenler, başarılı iş insanları ve yurt dışındaki başarılı üniversitelerdeki lisanüstü öğrencilerin katılımıyla önümüzdeki günlerde canlı yayınlar gerçekleştirecek.