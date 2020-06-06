Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İHÜ Lisans ve Lisansüstü öğrencilere kariyerlerinde rehberlik edecek

Pandemi nedeniyle evde vakit geçiren öğrenciler için de önemli uygulama. Salgın nedeniyle evinden çıkamayan öğrencilere kariyer planlamasına üniversite desteği

06 Haziran 2020 Cumartesi 09:06
İHÜ Lisans ve Lisansüstü öğrencilere kariyerlerinde rehberlik edecek

İHÜ Lisans ve Lisansüstü Öğrencilere Kariyerlerinde Rehberlik Edecek

İbn Haldun Üniversitesi'nde açılan ‘Kariyer Merkezi’ lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik gelecekleri de dahil olmak üzere, tüm kariyer planlarını yapmalarında yol gösterici olacak.

‘Araştırma Üniversitesi’ olarak konumlanan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Başakşehir Külliyesi’nde hizmete açtığı ‘Kariyer Merkezi’ ile lisans ve lisansüstü öğrencilere kariyer yolculuklarında rehberlik edecek.

Türkiye’deki pek çok kariyer merkezinin aksine sadece lisans öğrencilerine değil, lisansüstü öğrencilerine de destek vermeye hazırlanan İHÜ Kariyer Merkezi; bu anlamda da benzersiz bir hizmet sağlayacak.

İHÜ Kariyer Merkezi, iş hayatında yer almak isteyen öğrencileri desteklerken, kariyerini akademik alanda inşa etmek isteyen öğrenciler için de danışmanlık verecek bir yapıda kuruldu.

İHÜ Kariyer Merkezi ayrıca, pandemi nedeniyle evde vakit geçiren öğrenciler için kariyer konusunda önemli ipuçları verebilecek akademisyenler, başarılı iş insanları ve yurt dışındaki başarılı üniversitelerdeki lisanüstü öğrencilerin katılımıyla önümüzdeki günlerde canlı yayınlar gerçekleştirecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hisar Okulları öğrencilerinden Dünya Çevre Günü’nde duyarlılık çağrısı
Hisar Okulları öğrencilerinden Dünya Çevre Günü’nde duyarlılık çağrısı
Sabancı Üniversitesi yaz okuları online eğitimle açılacak
Sabancı Üniversitesi yaz okuları online eğitimle açılacak
15 bin öğrenciye 27 bin online sınav
15 bin öğrenciye 27 bin online sınav
Meraklarını keşfeden gençler daha isabetli meslek seçimi yapıyor
Meraklarını keşfeden gençler daha isabetli meslek seçimi yapıyor
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca | Online sınav hazırlanıyor, yaz okulu olacak
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca | Online sınav hazırlanıyor, yaz okulu olacak
Sınav günü nasıl beslenmeli? Sınavdan önce zihin açan besinler
Sınav günü nasıl beslenmeli? Sınavdan önce zihin açan besinler
Geleceğin üniversitesi nasıl olacak? | Eğitimde dijital dönüşüm başladı
Geleceğin üniversitesi nasıl olacak? | Eğitimde dijital dönüşüm başladı
LGS ve YKS adaylarına öneriler | Sınav yaklaştıkça stres artmasın
LGS ve YKS adaylarına öneriler | Sınav yaklaştıkça stres artmasın
Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
Covid-19 ile gelen “global ortaklık”
Covid-19 ile gelen “global ortaklık”

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim