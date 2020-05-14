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İHÜ’de sosyoloji doktora programı açıldı

İHÜ, bugünün ve geleceğin sorunlarını araştıracak ve ışık tutacak nitelikli sosyal bilimcilerin yetiştirilmesi amacıyla, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde İngilizce Sosyoloji Doktora Programı açıldı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 09:54
İHÜ’de sosyoloji doktora programı açıldı

İHÜ'de bugünün ve geleceğin sosyal sorunları araştırılacak 


İbn Haldun Üniversitesi’nde (İHÜ), bugünün ve geleceğin sorunlarını araştıracak ve ışık tutacak nitelikli sosyal bilimcilerin yetiştirilmesi amacıyla, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde İngilizce Sosyoloji Doktora Programı açıldı.

Özellikle Covid-19 salgını sonrası dönemde beklenen toplumsal değişimlerin sosyoloji bilimine olan ilgiyi artırması bekleniyor. İbn Haldun Üniversitesi’nin (İHÜ) doktora programı günümüz dünyasının içinde bulunduğu süreç ve gerçeklerden yola çıkarak, kariyer yapmak isteyen herkes için önemli bir fırsat sunuyor.

İHÜ'nün, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Sosyoloji Doktora Programı (İngilizce) açılması konusundaki teklifi, 6 Mayıs 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek uygun görülmüştü. Programda sosyolojinin temel klasik, çağdaş teori ve metotlarının yanı sıra sosyal bilimlerin diğer alanlarından da faydalanılması amaçlanıyor.

Program hakkındaki detaylı bilgiler, öğretim kadrosu, ders planı ve ders içerikleri yakında İHÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün web sitesinde ilan edilecek.

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