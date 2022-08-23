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İkizlerin YKS kaderi de aynı | Aynı puanla aynı üniversite

İstanbul Arnavutköy'de doğan tek yumurta ikizi kardeşler, YKS'den aynı puanı alıp, aynı üniversiteye yerleşti

23 Ağustos 2022 Salı 11:04
İkizlerin YKS kaderi de aynı | Aynı puanla aynı üniversite


İkizlerin YKS kaderi de aynı | Aynı puanla aynı üniversite

İstanbul Arnavutköy’de yaşayan Serdar ve Serhat Asker isimli ikiz kardeşler YKS sınavından da aynı puanı aldı ve aynı üniversiteye yerleşti. İkizlerin gelecek planı ise aynı kurumda aynı pozisyonda çalışmak.


Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde yaşayan 2004 doğumlu olan Serhat Asker ve Serdar Asker tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. Birbirlerinin mutlulukları ile mutlu olan, hüzünleri ile hüzünlenen ikizler zaman zaman farkında olmadan aynı kelimeleri bile konuşuyor.

“BİZİ AYNI SINIFLARA ALMIYORLARDI SINAVLARA GİRERKEN”

Konuya ilişkin konuşan Serdar ve Serhat Asker, “Üniversite sınavına kadar çok sıkıntı yaşadık ilk başta biz askeri üniversiteye başvuru yaptık bizi sınava almadılar çok benzediğimiz için. Bizim TC kimlik numaralarımız da birbirine çok benzediği için böyle bir problem yaşadık. Okul sınavlarında da sürekli problem yaşadık bizi aynı sınıflara almıyorlardı sınavlara girerken” şeklinde konuştu

“AYNI ŞEHİR, AYNI BÖLÜM, AYNI ÜNİVERSİTEYİ KAZANDIK”

Asker kardeşler, “Üniversite sınavına beraber çalıştık hep aynı soruları çözdük aynı kaynaklardan faydalandık ve bu sınava girerken herkesin aklında tek soru vardı ‘kim daha iyi yapacak?’ Birbirimizle iddiaya girdik sınava girdik ve çıktık bu sefer hocalarımız da bize imkansız biriniz çok düşük biriniz çok yüksek alacaksınız falan diyorlardı. Sınavlar açıklandı bir baktık ki netler aynı, puanlar aynı ve sıralama da aynı. Biz bu sefer üniversite tercihi yaptık ve aynı üniversiteyi kazandık ve aynı şehre gideceğiz aynı bölümde okuyacağız ve aynı evde kalacağız” ifadelerini kullandı.

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