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İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç görevine geri dönüyor

Bası tarikatların baskısıyla görevinden 'ihraç' ettirilen İlahiyatçı Yazar ve eğitimci Cemil Kılıç öğretmenliğe geri dönüyor

20 Mart 2023 Pazartesi 18:15
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç görevine geri dönüyor

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç görevine geri dönüyor


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, görevine yakında yeniden başlıyor. Gelişmeyi Twitter'dan duyuran Kılıç, "Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!" dedi.

Başta Halil Konakcı olmak üzere gericilerin hedefindeki Atatürkçü ilahiyatçı yazar ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, geçen yıl  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlikten ihraç edilmişti. 


"TARİKATLAR İSTEDİ DİYE..."

Kararın tarikatların isteğiyle alınmış ve haksız, hukuksuz bir karar olduğunu belirten Kılıç, "Gerçek şu ki kamuoyu ve büyük milletimiz benim neden ihraç edildiğimi gayet iyi bilmektedir. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

GÖREVE YENİDEN BAŞLIYOR

Kılıç son olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, görevine geri döneceğini duyurdu.

Gelişmeyi "Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var" sözleriyle duyuran Kılıç, MEB'in işleminin hukuka aykırı bulunup iptal edildiğini bildirdi.

Kılıç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sapık İmam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!"

OLAYIN GEÇMİŞİ!

Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının, ihraca ilişkin 3 gerekçe gösterdiğini söyleyen Kılıç gerekçelerden birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e kitap hediye etmesi olduğunu belirtmişti.

Kılıç, bu 3 gerekçeyi şöyle sıralamıştı:

1 - Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp kendisine Muhammedi İslam adlı kitabımı hediye ettiğim için, ayrıca Sayın Meral Akşener’le görüştüğüm ve bir kitabımı hediye ettiğim için, yine sayın Ekrem İmamoğlu ve sayım Mansur Yavaş ile görüşerek çalışmalarında başarılar dileyip kendilerine bir kitabımı hediye ettiğim için güya siyaset yapmak,

2 - Diyanetin Atatürk karşıtı tutumunu ve İslam’a aykırı kimi fetva nitelikli yanlış açıklamalarını eleştirdiğim ayrıca devletin Diyanet tarikatlarını koruyup kolladığına ilişkin açıklamalar yaptığım için güya devletin kurumlarını küçük düşürmek,

3 - Demografik işgal hareketi olarak gördüğüm yanlış mülteci politikasını ve cumhuriyetimizin dayandığı altı ilkeden biri olan milliyetçilik karşıtı sözlerini eleştirdiğim için güya Cumhurbaşkanının itibarını sarsmak.

Anahtar Kelimeler:
Cemil Kılıç
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