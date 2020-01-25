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İnovasyon öncüsü 6000 öğretmen Türkiye’yi dijital geleceğe taşıyacak

Microsoft Türkiye ve Bahçeşehir Koleji Londra’da gerçekleşen BETT UK 2020 Eğitim Teknolojileri Fuarı’nda yeni bir iş birliği duyurdu.

25 Ocak 2020 Cumartesi 10:48
İnovasyon öncüsü 6000 öğretmen Türkiye’yi dijital geleceğe taşıyacak

İnovasyon öncüsü 6000 öğretmen Türkiye’yi dijital geleceğe taşıyacak

Microsoft Türkiye ve Bahçeşehir Koleji Londra’da gerçekleşen BETT UK 2020 Eğitim Teknolojileri Fuarı’nda yeni bir iş birliği duyurdu. Bu çerçevede Bahçeşehir Koleji'nde eğitim veren 6000 öğretmen dünya çapında geçerli teknoloji okuryazarlığı sertifikası alacak. Program, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde bir eğitim kurumu tarafından yürütülen en büyük sertifika projesi olması açısından ayrı bir önem taşıyor ve gençlerin teknolojiyle dönüşen dünyaya daha etkin hazırlanmasını hedefliyor.

Dijital yetenek açığı nedeniyle ülkemizdeki şirketler teknolojik açıdan yetkin elemanlar bulmakta zorlanıyor. Bir yandan da meslekler teknolojiyle dönüşüyor. Yeni neslin bu yönde modern eğitim alabilmesi için öğretmenlerin güçlü donanıma ve güncel teknoloji bilgisine sahip olması gerekiyor. Daha fazlasını başarmaları için insanları ve kurumları güçlendiren Microsoft, Türkiye’de teknolojik açıdan yetkin insan gücü yetiştirmek hedefiyle yeni bir adım attı. Duyurulan iş birliğine çerçevesinde Bahçeşehir Koleji’nde görev yapan 6000 öğretmen, Microsoft Certified Educator (MCE/Microsoft Sertifikalı Öğretmen) kursuna katılacak ve UNESCO standartlarıyla uyumlu, küresel geçerliliği olan teknoloji okuryazarlığı sertifikası almaya hak kazanacak.

Eğitim ve sertifika programı 1 Mart ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek ve Bahçeşehir Kolejlerinin bulunduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Antalya ve Bursa’da toplam 7 merkezde sürdürülecek. 6000 öğretmeni kapsayan program, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bir eğitim kurumu tarafından yürütülen en büyük sertifikasyon projesi olarak öne çıkıyor ve Türkiye’nin eğitim dönüşümünü güçlendirmeyi hedefleniyor.

Bölgenin en büyük sertifika programı

Microsoft Imagine Academy programı dâhilinde öğretmenlere “Microsoft Teknolojileriyle 21. Yüzyıl Öğrenim Tasarımı” kursu verilecek. Program, UNESCO’ya göre öğretmen ve öğrencilerin 21.yüzyılda sahip olması gereken 6 global standardı karşılıyor ve 8 modülden oluşan 20 saatlik bir eğitimi kapsıyor. Teknoloji desteğiyle öğretmen ve öğrenci iş birliği, iletişim, bilgi sentezleme, öz denetim, gerçek dünya problemlerine analitik çözüm üretme, yaratıcılık ve bilgi işlem teknolojileri konularını içeren program, öğretmenlerin dijital okur yazarlık becerilerini geliştiriyor. Program sonunda yapılacak olan Microsoft Certified Educator (MCE/Microsoft Sertifikalı Öğretmen) yetkinlik sınavı Microsoft Teams uygulaması üzerinden Türkçe olarak gerçekleşecek.

Anahtar Kelimeler:
BETT UK 2020MicrosofMicrosoft Türkiye
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