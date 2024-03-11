Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İş dünyası ile Kariyer Günleri'nde buluşacaklar

Okan Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin 12-13 Mart 2024 tarihlerinde düzenleyeceği Kariyer Günleri, ulusal ve uluslararası 250 şirketi üniversite öğrencileriyle buluşturacak. 

11 Mart 2024 Pazartesi 12:05
İş dünyası ile Kariyer Günleri'nde buluşacaklar






İş dünyası ile Kariyer Günleri'nde buluşacaklar

İş Yaşamına En Yakın Üniversite vizyonu doğrultusunda İstanbul Okan Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin 12-13 Mart 2024 tarihlerinde düzenleyeceği Kariyer Günleri, ulusal ve uluslararası 250 şirketi üniversite öğrencileriyle buluşturacak. 

Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde yapılacak etkinlikte öğrenciler firmaların staj ve iş imkanları konusunda bilgilendirilecek. Öğrencilere staj ve iş başvuruları yapıp ön mülakat gerçekleştirebileceği bir platform sağlanacak. 

Kariyer Günleri’nde farklı sektörlerden gelen profesyoneller tarafından seminerler verilecek, öğrencilere network oluşturma imkanı sunulacak, gelecekte ön plana çıkacak meslekler anlatılacak. 

Kariyer Günleri’ne katılan şirketler ise kampüste öğrencilerle tanışarak şirketlerini tanıtma imkanı bulacak. Ayrıca staj ve yeni mezun alımları için potansiyel öğrenci portföyü oluşturulacak. 

Anahtar Kelimeler:
KariyerKariyer Günleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitimde teknoloji kullanımı düşünme yeteğini geliştiriyor mu?
Eğitimde teknoloji kullanımı düşünme yeteğini geliştiriyor mu?
Mercedes-Benz Türk, Zorunlu Yaz Dönemi Staj Programı başvuruları başladı
Mercedes-Benz Türk, Zorunlu Yaz Dönemi Staj Programı başvuruları başladı
Çocuk İyilik Merkezi projesine iki ödül
Çocuk İyilik Merkezi projesine iki ödül
Suna’nın Kızları ve UNICEF ortaklığında 5. Çocuk Yaşam Merkezi
Suna’nın Kızları ve UNICEF ortaklığında 5. Çocuk Yaşam Merkezi
2000 öğrenci, O’Konferans’ta geleceğini planladı
2000 öğrenci, O’Konferans’ta geleceğini planladı
ÇEDES skandalına artık son verilmeli
ÇEDES skandalına artık son verilmeli
MEB'ten skandal uygulama | Ortaokul sınıfına mekat mezar koydular 
MEB'ten skandal uygulama | Ortaokul sınıfına mekat mezar koydular 
“İşimiz Temiz Projesi” Türkiye geneline yayılıyor
“İşimiz Temiz Projesi” Türkiye geneline yayılıyor
İlmekler kadın hakları için atıldı
İlmekler kadın hakları için atıldı
Bu sömestirde öğrenciler Matematik Evi’nde
Bu sömestirde öğrenciler Matematik Evi’nde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim