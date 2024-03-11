İş dünyası ile Kariyer Günleri'nde buluşacaklar

İş Yaşamına En Yakın Üniversite vizyonu doğrultusunda İstanbul Okan Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin 12-13 Mart 2024 tarihlerinde düzenleyeceği Kariyer Günleri, ulusal ve uluslararası 250 şirketi üniversite öğrencileriyle buluşturacak.

Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde yapılacak etkinlikte öğrenciler firmaların staj ve iş imkanları konusunda bilgilendirilecek. Öğrencilere staj ve iş başvuruları yapıp ön mülakat gerçekleştirebileceği bir platform sağlanacak.

Kariyer Günleri’nde farklı sektörlerden gelen profesyoneller tarafından seminerler verilecek, öğrencilere network oluşturma imkanı sunulacak, gelecekte ön plana çıkacak meslekler anlatılacak.

Kariyer Günleri’ne katılan şirketler ise kampüste öğrencilerle tanışarak şirketlerini tanıtma imkanı bulacak. Ayrıca staj ve yeni mezun alımları için potansiyel öğrenci portföyü oluşturulacak.