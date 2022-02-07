İSMEK katılımcılarının üçte ikisi üniversite mezunu

ENSTİTÜ İSTANBUL İSMEK KATILIMCILARININ ÜÇTE İKİSİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Mesleki ve kişisel yeteneklerini geliştirmek isteyen katılımcılardan en yüksek ilgiyi üniversite mezunları gösterdi. Öğrencilerin üçte ikisini oluşturan üniversite mezunları bilişim ve yabancı dil alanlarında eğitimler aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2021-2022 eğitim dönemi başlangıcında istihdam, teknoloji ve dijital süreçlerde içeriği zenginleştirilen Enstitü İstanbul İSMEK’te ilk dönem sona erdi. Meslek edinmek, mesleki becerilerini geliştirmek ya da sanatsal yeteneklerini geliştirmek isteyen 103 bin 511 İstanbullu, Enstitü İstanbul İSMEK’ten eğitim aldı. Katılımcıların yüzde 76,92’sinin kadın, 23,08’inin ise erkeklerden oluştuğu eğitimlerde en yüksek ilgiyi yüzde 74,51 ile istihdama destek odaklı programlar gördü.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLK SIRADA

İstanbullular en fazla “Bilişim Teknolojileri” alanındaki eğitimlere ilgi gösterdi. 64 bin 692 kişinin katıldığı eğitimleri, 30 bin 350 katılımla “Dil Eğitimleri” izledi. “Grafik ve Teknik Tasarım” ile “Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi” alanları da tercih edilen diğer alanlar arasında yer aldı. “Grafik ve Teknik Tasarım” 22 bin 536, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi”nde ise 21 bin 671 kişi eğitim aldı.

KATILIMCILARIN YÜZDE 75’İ MESLEKİ EĞİTİM ALDI

Dil eğitimleri arasında en fazla talep gören program 14 bin 727 katılımcı ile “İngilizce” olurken, Kişisel Gelişim alanında “Diksiyon”da 5 bin 501, Bilişim Teknolojileri alanında ise “Bilgisayar İşletmenliği” bin 985 İstanbullu eğitim aldı.

Enstitü İstanbul İSMEK’in yeniliklerinden biri de meslek sahibi olmak ya da mesleki olarak kendilerini geliştirmek isteyenlere dönük verilen eğitimlerin artırılmasıydı. Bir meslek sahibi olmak ya da yeni bilgi ve becerilerle kendini geliştirmek isteyen 16-40 yaş grubundaki öğrenciler ise katılımcıların yüzde 75,13’ünü oluşturdu.

EN YÜKSEK İLGİ ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDAN

Enstitü İstanbul İSMEK’te ilk dönem eğitimlerine en yüksek ilgiliyi üniversite mezunlarını gösterdi. Yeni bir meslek eğitimi almak, mesleki bir alanda kendini geliştirmek ya da kişisel gelişimi için yeni şeyler öğrenmek isteyen Enstitü İstanbul İSMEK katılımcılarının yüzde 68.17’si üniversite mezunuydu. Eğitim alanların yüzde 23.19’unu lise, yüzde 8.01’i ilköğretim ve yüzde 0.64’ü ise okur-yazar öğrencilerden oluştu.

UZAKTAN EĞİTİME DE İLGİ BÜYÜK

Yüz yüze eğitimlere ara verildiği pandemi döneminde de yaşam boyu öğrenme diyen İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği Uzaktan Eğitim Merkezi eğitimlerine yeni eğitim döneminde de ilgi büyük oldu. Toplam 107 programda kayıt açan Uzaktan Eğitim Merkezi’ne eğitim döneminin ilk yarısında, 126 bin 280 kişi başvuruda bulundu. 88 bin 19 kişinin eğitim aldığı Uzatan Eğitim Merkezi’nde Excel Kullanımı, Temel Ofis Programları Kullanımı, Photoshop, Algoritma ve Programlama Temelleri, C# Programlamaya Giriş gibi bilişim eğitimleri en fazla tercih edilen eğitimler oldu.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Enstitü İstanbul İSMEK, 7 Şubat 2022 itibariyle başlayacak yeni dönemde 633 programda eğitimlerini sürdürecek. 141 eğitim merkezinin yanı sıra UZEM’de de devam edecek eğitimler için kayıtlar devam ediyor. Eğitim almak, eğitimleri ve eğitim merkezlerini incelemek isteyen İstanbullular, Enstitü İstanbul İSMEK

