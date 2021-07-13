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İSMEK yarı zamanlı eğitmen alacak

İBB İSMEK’te 2021-2022 eğitim dönemi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbulluların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalar devam ederken, bir yandan da yeni dönem için eğitim planlamaları yapılıyor.

13 Temmuz 2021 Salı 10:41
İSMEK yarı zamanlı eğitmen alacak

İSMEK yarı zamanlı eğitmen alacak
 

İSMEK’te Eylül ayı sonunda başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için hazırlıklar sürüyor. 2021-2022 dönemi için eğitim planlamaları, mesleki programlara ağırlık verilecek şekilde devam ederken, İSMEK’in eğitim kadrosuna dahil olacak yeni eğitmen alımları yapılıyor. Yarı zamanlı olarak görev yapacak eğitmenlik kadrosu için başvurular kariyer.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSMEK’te 2021-2022 eğitim dönemi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbulluların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalar devam ederken, bir yandan da yeni dönem için eğitim planlamaları yapılıyor.

YARI ZAMANLI EĞİTMEN KADROSU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun her fırsatta dile getirdiği, İstanbul’un istihdam sürecine katkı sağlamak amacıyla, yeni dönemde İSMEK’te mesleki eğitimlere daha fazla ağırlık verilecek. Eğitim programlarının çeşitliliğini arttıran İSMEK, eğitmen kadrosunu da bu yönde genişletiyor. Yarı zamanlı olarak görev yapacak olan yeni eğitmen adaylarında, öncelikle bölüm mezuniyeti şartı aranıyor.

HANGİ ALANLARDA EĞİTMEN ALINACAK?

Mesleki eğitimler için İSMEK’in eğitmen kadrosuna katılacak yarı zamanlı eğitmenlerin alındığı alanlar şunlar: 

Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Robotik ve İnovasyon, Turizm ve Otelcilik, Yönetim ve Hizmet, Ziraat. 

Mesleki eğitimler dışında; Sanat ve Tasarım, Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Dil Eğitimleri ile engellilere yönelik özel çalışma alanlarında da yarı zamanlı yeni eğitmen alımı yapılacak.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLK SIRADA

 Bilişim Teknolojileri, en fazla eğitmen alımı yapılacak alanların başında geliyor. Bu alanda yarı zamanlı eğitmen alımı yapılan bazı uzmanlıklar şöyle; Back-End Developer, Dijital Pazarlama Uzmanlığı, Java Yazılım Uzmanlığı (Java Developer), Siber Güvenlik Uzmanlığı,   Siber Güvenlik Analisti. 

Mesleki eğitim alanlarında en fazla eğitmen alımı yapılacak alanlar arasında, Bilişim Teknolojilerini Gastronomi ve Mutfak Sanatları takip ediyor. Aşçılık, Pasta Yardımcılığı, Butik Pastacılık ve Barista, bu alanda eğitmen alımı yapan uzmanlık dalları arasında ön plana çıkıyor.

DİL VE GÜZEL SANATLAR EĞİTMENİ DE ALINACAK 

Yeni dönem için mesleki eğitimlerin yanı sıra diğer alanlarda da eğitmen alımı yapılıyor. Özellikle İstanbulluların yoğun talep gösterdiği Dil Eğitimleri için alımlara ağırlık veriliyor.  En fazla İngilizce eğitimi için alım hedeflenirken, aynı zamanda Almanca, Arapça, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Korece gibi dünya dilleri için de eğitmen alımı yapılıyor. 

Güzel Sanatlar dalında ise Sanat ve Tasarım, Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları, yarı zamanlı eğitmen alımı yapan alanlar arasında yer alıyor. Bilimsel Bitki Çizimi, Cam Üflemeci, Minyatür, Resim ve Seramik, Sanat ve Tasarım, bu alanda eğitmen alımı yapılan programlardan bazıları.  

BAŞVURULAR KARİYER İBB ÜZERİNDEN

 Yarı zamanlı eğitmen alımı yapan diğer alanlar ve başvuru koşulları ile ilgili tüm detaylar kariyer.ibb.istanbul sitesinde yer alıyor. Adaylar ilgilendikleri ilanlar için bu adresten başvuru yapabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
İSMEKIsmek Eğitmen
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