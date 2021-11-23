İstanbul Akvaryum 5 gün boyunca öğretmenlere ücretsiz
Dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında tüm öğretmenler 24-28 Kasım tarihleri arasında, 5 gün boyunca İstanbul Akvaryum’u ücretsiz ziyaret edebilecekler. Ayrıca öğretmenleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemeyen İstanbul Akvaryum, öğretmenlere eşlik eden misafirleri için de % 40’a varan indirim fırsatı sunuyor.
İstanbul Akvaryum’da Küçük Bir Dünya Turu Yapın
Türkiye’nin en büyük akvaryumu İstanbul Akvaryum, Karadeniz’den başlayıp Pasifik’e kadar uzanan 1,2 km uzunluğundaki özel temalı gezi güzergâhı, Kosta Rika’dan gelen gerçek bitkilerden oluşan 1000 metrekarelik Amazon Yağmur Ormanı, gentoo penguenlerinden dev köpekbalıklarına anakondadan piranalara kadar birbirinden ilginç 17 bin kara ve deniz canlısını keşfetme fırsatı sunuyor.