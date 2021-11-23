İstanbul Akvaryum 5 gün boyunca öğretmenlere ücretsiz

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında tüm öğretmenler 24-28 Kasım tarihleri arasında, 5 gün boyunca İstanbul Akvaryum’u ücretsiz ziyaret edebilecekler. Ayrıca öğretmenleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemeyen İstanbul Akvaryum, öğretmenlere eşlik eden misafirleri için de % 40’a varan indirim fırsatı sunuyor.

İstanbul Akvaryum’da Küçük Bir Dünya Turu Yapın

Denizlerdeki ekosistem, deniz canlıları ve çevre temizliği konusunda 7’den 70’e tüm insanları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hizmet veren İstanbul Akvaryum, Öğretmenler Günü’nü özel bir kampanyayla kutluyor. Kampanya kapsamında 24-28 Kasım tarihleri arasında 5 gün boyunca İstanbul Akvaryum’a giriş, öğretmenlere ücretiz olacak. Öğretmenlerin ailelerine veya beraberindeki misafirlerine ise girişte yüzde 40’a varan indirim fırsatı sunulacak. İstanbul Akvaryum’un büyüleyici dünyasını keşfetmek isteyen öğretmenler ve misafirleri, öğretmen kartı gösterilmesi durumunda 24 Kasım Çarşamba gününden itibaren hafta içi 10:00-19:00 hafta sonu ise 10:00-20:00 saatleri arasında kampanya fırsatlarından yararlanabilecek.

Türkiye’nin en büyük akvaryumu İstanbul Akvaryum, Karadeniz’den başlayıp Pasifik’e kadar uzanan 1,2 km uzunluğundaki özel temalı gezi güzergâhı, Kosta Rika’dan gelen gerçek bitkilerden oluşan 1000 metrekarelik Amazon Yağmur Ormanı, gentoo penguenlerinden dev köpekbalıklarına anakondadan piranalara kadar birbirinden ilginç 17 bin kara ve deniz canlısını keşfetme fırsatı sunuyor.

