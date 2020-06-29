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İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin tasarım projeleri sanal sergide

Hayatı kolaylaştıran, farklı yaşam deneyimleri öneren endüstriyel tasarım projeleri sanal ortamda sergileniyor

29 Haziran 2020 Pazartesi 10:59
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin tasarım projeleri sanal sergide


İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin tasarım projeleri sanal sergide


Gündelik yaşamda kullanılan, hayatı kolaylaştıran ya da zorluklara neden olan ürünlerin tamamı her zaman bilinçli bir yaklaşımla olmasa bile bir tasarım sürecinden geçiyor. Her tasarım ele aldığı problem alanı için bir çözüm önerisi sunuyor. İyi tasarlanmış ürünler hayatı kolaylaştırırken, kötü tasarlanmış ürünler ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencileri bitirme projelerinin 2015 yılından bu yana düzenlenen sergileri pandemi nedeniyle bu kez online platforma taşınıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek Bitirme Projeleri Sergisi’nin ismi öğrencilerin ortak kararı ile yaşadıkları olağanüstü dönemi yansıtacak şekilde absent present : na/mevcut olarak belirlendi. Sergide 43 adet öğrencinin tasarımı bulunuyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Bitirme Projesi yürütücülerinden Prof. Dr. Özlem Er endüstriyel tasarımın ürün üzerinde katma değer yaratmanın en etkin araçlarından biri olduğunu ve mesleğin öncülerinden Henry Dreyfus’un sözleri ile “ürünle ilişki kurduklarında eğer insanlar daha güvenli, daha rahat, daha verimli veya sedece daha mutlu oluyorlarsa” tasarımcıların başarılı sayılacağını söylüyor.

Öğrenciler meslek öneminin farkına vardı

Prof. Dr. Özlem Er, ID 402 Bitirme Projesi dersini 2020 Bahar Döneminde alan öğrenciler ve eğitim kadrosunun Covid-19 pandemisi nedeniyle proje sürecinin üçte ikilik kısmını olağanüstü şartlar altında deneyimlediğini belirtti. “Fiziken okulda olamasak da eğitim süreci devam ediyordu. Süreç zordu ama farklı kazanımları da oldu. Tasarım yaratıcı bir süreç ve problem alanının değişimine de yanıt verme kapasitesine sahip. Öğrenciler ve bizler açısından mesleğimizin öneminin yeniden farkına vardığımız bir süreç yaşadık” dedi.


 

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