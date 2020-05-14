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İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden meslek yüksekokulu adaylarına destek

Pandemi dönemi sağlığın ve sağlıkçıların değerini bizlere hatırlattı. Buna paralel olarak bu dönemde nitelikli insan gücünün ve meslek yüksekokulu öğretiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 10:43
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden meslek yüksekokulu adaylarına destek


İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden meslek yüksekokulu adaylarına büyük destek

İstanbul Bilgi Üniversitesi aldığı kararla 2020-2021 akademik yılı kapsamında belirlenen ön lisans programlarına yerleşen her öğrenciye ÖSYM bursunun yanı sıra yüzde 50 burs imkanı tanıyacak

Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu dönemde meslek yüksekokullarının önemi gittikçe artıyor. Değişen dünyanın gereksinimlerine cevap verebilecek, mesleki ve teknik donanıma sahip, nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu alanda farkındalık yaratmak ve meslek öğrenimini teşvik etmek amacıyla 2020-2021 akademik döneminde belirlenen ön lisans programlarına yerleşen her öğrenciye ÖSYM bursunun yanı sıra yüzde 50 burs imkanı sağlıyor.

“Güçlü bir meslek, güçlü bir gelecek” mottosuyla yola çıkılan kampanyadan Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri faydalanabiliyor. Bugün 20 bine yakın öğrencisi, 45 bine yakın mezunu, yaklaşık 1.500 akademik personeli bulunan BİLGİ, 7 fakültesi, 1 enstitü, 4 yüksekokulu ve 3 meslek yüksekokulunda lisans, lisansüstü, ön lisans öğretimi verilen 150'yi aşkın programıyla öğretime devam ediyor. BİLGİ’nin 2 yıllık meslek yüksekokullarında ise uzman akademisyenler ve sektör profesyonellerinden “yaparak öğrenme” modeline dayalı bir öğretimin verildiği 30’u aşkın program bulunuyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey “Yaşadığımız bu öngörülemeyen dönemde değişen dünyanın gereksinimlerine cevap verebilecek, mesleki ve teknik donanıma sahip, nitelikli insan gücüne ihtiyaç artıyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda güçlü ve yenilikçi bir mesleki öğretim her zamankinden fazla önem kazanıyor. Bu alanda farkındalık yaratmak ve mesleki öğrenimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz burs imkanlarıyla, aday öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

Eğitim dikey geçiş ile 4 yıla tamamlanabiliyor

Meslek yüksekokulundaki bir bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler yeni teknolojilerle donatılmış 10’un üzerinde laboratuvar ve atölyede yaparak öğrenme imkânına sahip oluyor. BİLGİ’nin alanında öncü pek çok firma ile iş birlikleri sayesinde genç yetenekler, öğrendiklerini gerçek hayatta pratiğe dökerek mesleki deneyim kazanıyor ve sektörle ortak projelerde yer alabiliyor. BİLGİ Meslek Yüksekokulu öğrencisi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yer alan belirlenmiş programlarla çift ana dal yapabiliyor. Ayrıca mezun olduğunda, dikey geçiş sınavı ile BİLGİ’de ilgili fakültelerin 4 yıllık programlarında eğitimine devam edebiliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hakkında:

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1996 yılında Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla “Okul için değil yaşam için öğrenmeliyiz” ilkesiyle yola çıkarak kurulmuştur. Yaklaşık 1500 kişilik bir öğretim kadrosuna sahip olan üniversitenin 20.000’e yakın öğrencisi ve 45.000’e yakın mezunu vardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, İşletme, İletişim, Sağlık Bilimleri, Mimarlık ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin yanı sıra yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve enstitüleri çatısı altında 150’yi aşkın ön lisans, lisans ve doktora programı sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana öğrencilerine uluslararası gelişim fırsatları sunan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS’in 2020 yılı “Gelişmekte olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralaması”nda en iyi 130 üniversite arasında yer almaktadır. İstanbul’un merkezinde, santralistanbul, Dolapdere ve Kuştepe olmak üzere 3 kampüsü bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgiye www.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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