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İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili

İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle eğitime yarın (30 Kasım 2021) bir gün ara verildi. Eğitime ara verilen iller arasında Bursa, Sakarya, Yalova'da eklendi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 19:56
İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili

İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan ve İstanbul'da 4 kişinin ölümüne neden olan fırtına etkisini yarın da sürdürecek. İstanbul Valiliği eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00’e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

Son Güncelleme: 29.11.2021 21:48
Anahtar Kelimeler:
OKULLAR TATİLValilik Açıklaması
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